〈北部〉學測滿級分 武陵高中9人

2018-02-24

上課專心、下課複習、不要熬夜

〔記者魏瑾筠、謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕大學學測成績昨天公布，桃園市共有十二人拿到七十五滿級分，其中武陵高中九人，私立新興高中、復旦中學、大華中學各一人，滿級分考生談及讀書方法，共同的原則就是「上課專心、下課複習、不要熬夜」。

武陵高中學測成績亮眼，數理資優班王凡林、高長聖、胡開如，醫科班沈信樺、許博深、傅湛馨、蘇子旻及語文資優班的張大川及黃雨虹，都拿到滿級分的成績，七十級分以上共有一六六人，總計有四九八人超過全國頂標六十三級分，佔全校應考人數六成。

繁星一％的王凡林可望錄取台大機械系，熱愛科學實驗的他曾在北二區科展比賽獲得佳作；高長聖的第一志願則是台大資工系，他讀書之餘都靠魔術方塊紓壓；而胡開如想進入台大或陽明醫科成為白袍女醫師。

雙親都在竹科工作的沈信樺，將目標鎖定台大電機及化工，他說，讀書自律性相當重要，自己不會熬夜看書，但會提早做好時間規劃，按部就班照進度走；高一上才從語資班轉進醫科班的許博深，希望進入成大或陽明醫科就讀。

全市12位滿級分學生有共同心得

同為語資班、繁星一％的張大川及黃雨虹，第一志願分別為台大財金及台大外文，張大川說，他對財金相當感興趣，也會報名香港大學及北京大學財金系，著迷外語的黃雨虹，閱讀全英文小說是她的紓壓方式，二人不約而同說「絕不熬夜讀書，熬夜反而考更差」，最重要的是上課認真、有問題立即問，並將課堂所學融入生活，就不須死記硬背。

新興高中有一人滿級分，七十三級分以上共有六人，七十級分以上則是十二人，王楷翔是全校唯一滿級分，他說，外公是醫師，早年為母親注射預防小兒麻痺的沙賓疫苗，沒想到當時疫苗技術不發達，減弱的病毒反而造成感染，母親至今行動不便，他希望考上醫學系，未來能在醫學領域造福更多人，並改善母親行動不便的後遺症，他也分享讀書心得，「碰到比較艱深的問題，務必在短時間內融會貫通、不要累積問題，才能保持對學科的興趣」。

復旦中學徐鼎翔、大華中學陳冠元都拿到滿級分，自認不擅長英文的徐鼎翔說，他準備英文考試的方法是「多做題本」，考前與同學合作整理了一本過去十年來的學測單字精華，每天利用零碎時間背單字，再多看文章、多做題本。

陳冠元則說，高中三年他都沒補習，除了靠學校老師指導、按部就班完成每一項作業，更充分利用住宿時間多預習或溫習，讓學習效果倍增，他希望跟隨父親腳步從醫救人。