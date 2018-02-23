〈南部〉鹽水蜂炮三月一日 開炸 元宵施放主燈炮城

2018-02-23

代理市長李孟諺 示範安全著裝

〔記者王涵平／鹽水報導〕鹽水蜂炮活動三月一日登場，一連兩天，二百多座炮城蓄勢待發，南市代理市長李孟諺邀請國內外遊客前來體驗絕無僅有的傳統文化，也示範安全著裝，呼籲民眾注意維護自身安全。

市府昨日在鹽水武廟召開記者會，介紹今年的精彩活動，壓軸活動是在元宵節當晚施放「狗來富．旺旺來」三座主題花燈炮城。李孟諺表示，台南鹽水蜂炮獲得交通部國際級民俗活動的肯定，近年來吸引許多國際觀光客前來鹽水體驗蜂炮的魅力，今年武廟特別打造「狗來富．旺旺來」三座高四十尺、寬八尺、長七尺搭配LED的花燈炮城。

想要體驗驚險、刺激的蜂炮炸射，建議遊客跟隨在武廟神轎後面，絕對留下深刻的印象。鹽水消防隊提醒遊客，除了要穿戴完整的防護裝備維護自身安全外；在犁蜂炮時，一定要與炮城保持三至五公尺距離，讓炮城發射順暢不致悶燒。

鹽水國中操場集中施放區除了有炮城施放，還有三座主題花燈炮城，主燈炮城將在元宵節當晚九點開始施放。

武廟管理人林益仁表示，為了保留蜂炮的民俗文化，邀請著名繪本作家陳玉珠為「蜂炮校尉」繪本撰文，由月津國小學生繪製插圖，並用閩南語說明、表達，介紹武廟歷經三百四十九年的「蜂仔炮」歷史淵源及武廟的精神傳承。