〈北部〉監督花蓮震災捐款專戶 張善政接任

2018-02-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮強震發生後，愛心善款陸續湧入，善款至昨天下午四點累積到十六點六億元，原擔任「花蓮地震災害捐款專戶管理及監督委員會」召集人的紅十字會總會會長王清峰，因受外界抨擊聲浪不斷，十七日自行請辭，昨由前行政院長張善政正式接任召集人，並在花蓮縣政府召開首次監委會議。

「臨危受命、責任重大！」張善政說，第一次會議討論內容，包括尋找公有地異地重建、災民救助辦法及都市計畫變更等，未來盼與縣府攜手合作，發揮行政效率，加快重建腳步，讓災民在最短時間內擁有新的家園。

花蓮縣長傅崐萁說，王清峰因受少部分人不實指控，擔心重建進度受阻才辭職，對此深表遺憾；目前拆除及救援工作預計在元宵節前完成，重建之路尚遠，已與中央達成共識，會一起努力完成重建工作。

傅崐萁昨早召開記者會說明王清峰辭退召集人一事，並改聘由王推薦的前行政院長張善政擔任新召集人，強調在張善政的帶領下，將能儘早協助花蓮走出受災陰霾，讓國人重新走進花蓮。

王清峰十七日主動向傅崐萁請辭召集人一職，在請辭信中寫到：「蒙您的厚愛指派擔任善款監督委員會召集人，卻飽受抨擊。雖然批評對委員會的性質及職責不無誤會，但社會公正賢達很多，若任令這個負面現象持續下去，對您、紅十字會、我個人，都不是好事。」