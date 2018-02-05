〈南部〉《賴美惠不選了》民進黨下屆南市議長人選 3人實力被看好

2018-02-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長賴美惠宣布不參選下屆議員，將由兒子李宗翰接棒參選，下屆台南市議會也將誕生新的議長，未來議長一職，勢必引來各方競逐。其中，以民進黨的實力最被看好，黨內議員分析，以資歷、人望及議事能力來看，以副議長郭信良、民進黨團總召邱莉莉及市議員林宜瑾為最可能的議長人選。

郭信良、邱莉莉、林宜瑾：想太多

郭信良、邱莉莉、林宜瑾同為連任五屆議員。他們昨天不約而同地說，「想太多了！」目前議員選舉都還未明朗，誰選議長言之過早。郭信良表示，「目前沒有這種想法。」林宜瑾說，先把議員初選、大選顧好最重要，「現在還想不到那裡。」邱莉莉也指出，二○一八對民進黨是嚴峻考驗，先不要想太多。

民進黨議員蔡旺詮表示，未來議長競爭一定很激烈，議長人選會跟著誰當市長而有所變動，郭信良等三人各具實力，但目前言之過早，必須等到市長選舉誰出線後才會明朗化。

另一民進黨議員認為，目前黨內以資歷、人望來說，邱莉莉、郭信良、林宜瑾三人確實是最具實力的人選。如果下屆市長人選尊重黨團決定，黨內假投票也以這三人最有可能出線。

不過，也有人認為，議長這一局涉及黨內合縱連橫，甚至在三人之外，也可能出現其他黑馬或是代理人，變數還很大。

國民黨議員蔡育輝說，議長選舉是講求實力原則，在綠大於藍的情況下，國民黨議員席次要拚過半有困難，因此未來如果能和無黨等在野黨結盟、整合共推議長、副議長，要和民進黨一搏並非沒有機會。