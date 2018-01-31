〈台北都會〉深山新亮點 烏來福山景觀橋啟用

2018-01-31

〔記者翁聿煌／新北報導〕自然資源豐富的烏來區是大台北的生態後花園，新北市長朱立倫昨天到烏來為福山景觀橋舉行啟用儀式，造型優美的拱型福山橋可串起大羅蘭溪兩岸的生態旅遊景觀，增加烏來旅遊的多樣風貌；此外，覽勝橋昨也舉行改建工程開工典禮，新橋明年底完工，再為烏來增添勝景。

從烏來瀑布 再走17公里才到

福山里是烏來區最深入山區、最靠近宜蘭和桃園的泰雅部落，從烏來瀑布還要沿著信福路車行十七公里才能抵達。福山位於南勢溪上游，水質清澈，風景秀麗，新建的福山景觀橋以鋼架及原木結構打造，造價六百餘萬元，橋長四十公尺，跨越大羅蘭溪連結河岸原始生態廊道，整合福山原有生態觀光資源，使旅客走訪步道時能欣賞沿途蝴蝶、鳥類及豐富多元的植物，與自然環境共生共榮。

鋼架及原木打造 連結生態廊道

朱立倫說，幾年前訪視蝴蝶公園時，發現烏來地區擁有非常優良的景觀環境與生態資源，透過景觀步道的重新規劃與整理，打造成新北市後山秘境旅遊好去處。

烏來老街覽勝橋 改建開工

位於烏來老街南側的覽勝橋，三年前陸續發生蘇迪勒颱風和梅姬颱風，豪雨造成溪水暴漲淹沒橋面，加上橋齡老舊已使用五十年，因此新北市爭取中央補助改建，昨開工將橋身抬高三公尺，而且新橋未在河面落墩，確保行水安全。

新建工程處長詹榮鋒說，新橋兼顧居民通行及觀光需求，在原橋體的上游處重新打造Ｌ型鋼構橋及隧道，河岸兩端還規劃觀景平台，預計一○八年底可完工通車，特殊的橢圓型鋼構和側面網狀造型，呈現原住民文化特色，完工後將為烏來風景區再添勝景。