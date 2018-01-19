〈南部〉（台南）鹽埕北極殿將建醮 展開文物調查

2018-01-19

〔記者劉婉君／台南報導〕南區鹽埕北極殿暌違十二年的建醮活動，將於今年底舉行，廟方昨天先啟動文物調查作業，委託台南市文資保護協會幫忙為廟內豐富的文物進行調查及建檔，未來再視調查結果向文化局申請登錄文物。

鹽埕北極殿前身為「瀨北場上帝廟」，建廟迄今逾三百年，廟內保有豐富的文物，包括清道光年間及乾隆年間的香爐、清代的花瓶、供桌、還有明代的淨爐等，疑為明末至清代初期的二上帝神像基座底部，留有早期民眾求藥籤、乞藥引的痕跡。

鹽埕北極殿主委林國義表示，北極殿有豐富的人文歷史故事，可惜過去並未整理，有些文物甚至在廿七年前重建時，因當時保存觀念較缺乏而失落，因此在準備此科建醮活動時相當辛苦，在他捐款廿五萬元做為醮冊先期作業經費下，由委員李春景邀請專家學者編寫「台灣第一鹽：鹽埕北極殿」，並展開文物整理及調查，迎接年底建醮活動到來。

林國義指出，鹽埕地區自明鄭時期陳水華教民曬鹽開始，到民國六十年抽海砂填地規劃安平工業區而廢止曬鹽，曬鹽歷史長達三百廿三年，他的父、祖及北極殿總幹事柯進義的父親都曾經曬鹽，兩人小時候也曾有幫忙踩水車引水、挑鹽的經驗，廟內高掛的大正十三年廟宇重修各界捐獻名單中，可看到瀨口社寄附金、灣裡鹽田總代保管金、裝鹽人夫寄附金、專賣局保管金等，見證當地的歷史。