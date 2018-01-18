〈中部〉又現網路盜刷 14家銀行46人受害

2018-01-18

〔記者許國楨／台中報導〕何姓男子找來同夥組成盜刷集團，透過管道大量購得信用卡個資後，佯裝持卡人，向發卡銀行變更連絡電話，藉此接收一次性密碼，隨即在網路購物平台大肆訂購名牌衣物、手機等，再填寫非持卡人實際收件地址，通知車手領取，或盜刷購買遊戲點數、旅遊電子票券轉售牟利，警方前天循線查獲，初估已造成十四家銀行、四十六名持卡人受害，盜刷損失金額高達四百多萬元。

刑事局第八大隊偵四隊去年八月中旬接獲銀行報案，指遭歹徒以不明管道取得客戶信用卡資料，發話至銀行客服中心，變更持卡人聯絡手機門號，以接收銀行所發送OTP（One Time Password，又稱動態密碼或單次有效密碼，有效期為只有一次登錄或交易）的密碼簡訊。

接著歹徒即冒用持卡人信用卡資料於網路盜刷消費，購買iPhone手機、 名牌衣飾皮件、球鞋或各式仿品時，填寫非持卡人實際收件地址、聯絡電話，待快遞人員聯繫到貨，再通知車手收取包裹，搖身一變成為賣家，在網路拍賣平台販售摻雜真偽品的贓物牟利。

案經警方數月追查，鎖定有電信詐欺及網路盜刷犯案紀錄的三十五歲男子何韋翰涉有重嫌，前天會同中市警方，兵分多路查緝，逮捕何嫌及其他八名共犯。

警方同時查扣電腦主機、筆電、手機、電話SIM卡、寄貨單存根、盜刷購得的真品及仿冒名牌衣物、皮包、球鞋等贓證物，清查計有十四家銀行、四十六名持卡人、五十張信用卡遭盜刷，損失金額高達四五二萬餘元。

訊後先將全案依詐欺、偽造文書、違反商標法等罪嫌送辦，再深入追查個資來源，何嫌複訊後聲押獲准。