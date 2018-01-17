〈北部〉《桃園》市府向千餘用電大戶招手 催生種電

2018-01-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕中央即將針對用電大戶，要求用電需有十分之一使用綠電，市長鄭文燦表示，桃園市是工業大城，綠電有很大的市場。市府協調華南銀行提供二百億元專案貸款，搭配中小企業信用保證基金的保證措施，希望透過龐大資金的挹注，推動綠能產業。

市長鄭文燦指出，只要是設在桃園的公司法人，太陽能發電設備也建置在桃園，都可提出優惠貸款申請，年利率為二％。此類專案貸款，對於無法提供相對擔保品的廠商，可由中小企業信用保證基金提供信用保證。

經濟發展局長朱松偉指出，行政院會已通過再生能源發展條例修正草案，要求契約容量八百瓩以上的用電大戶，綠電使用率需達十％，全台共有五千四百大戶，桃園市就達一千餘戶，未來會對契約容量五千瓩、二千瓩、八百瓩用戶進行三階段輔導，第一階段五千瓩共有一百戶。

民眾申請踴躍 今年已有95件

桃園市從二○一五年起編列經費補助民眾建置太陽光電系統，三年來共補助一○三件、總設置容量達六千八百七十二瓩，估計年發電量為六百七十二萬度，可供應約一千八百戶家庭年用電量。鄭文燦說，今年預算增為二千五百萬元，每件申請案的補助上限也從五十一萬元增至九十九萬元，申請情況可用秒殺來形容，目前已有九十五件申請案，雖然放寬違建也可提出申請，但這些申請案件並無違建。

鄭文燦說，市府也從二○一五年起推動公有房舍屋頂設置太陽光電，三年來建置了十三．一ＭＷ（百萬瓦）；去年訂定「發展低碳綠色城市自治條例」，要求桃園市契約容量達五千瓩廠商應使用十％綠能，相關廠商已完成十三．八五ＭＷ再生能源建置；另外，市府去年也啟用第一座百分之百綠能光電屋頂工業區，並制定「低碳科技產業補助及獎勵計畫」，總額度為五百萬元。

朱松偉說，市府去年與彰化銀行合作，提供三百億元綠能貸款額度，獲得熱烈回響，今年再與華南銀行合作，還增加中小企業信用保證基金，提供二％年利率，只要符合銀行融資的特定條件，利率還可更低，有意的廠商可向華南銀行桃園各分行洽詢。