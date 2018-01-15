〈南部〉眼盲心不盲 視障志工做環保

2018-01-15

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕「就算是眼睛看不到，也可以用不同的方式，善盡社會責任…」。

慈濟基金會台南市的環保志工沈文楠與徐玉琴，各因遺傳性的視網膜病變，目前已導致雙眼失明，但都沒有被命運擊倒，除了加強學習生活自理技能之外，也投身資源回收，協助分類，希望為守護地球盡份心力，他們說，只要正向轉念，在黑暗世界一樣能綻放光明。

已過六旬的沈文楠，退伍後就在台南的紡織廠上班，從基層員工一路晉升到科長，四十歲時，正當事業順遂，卻因眼睛開始看不清楚，且症狀日益嚴重，到醫院檢查，才知道自己有遺傳性的視網膜病變，青天霹靂。

五十歲時，沈文楠視力問題更加惡化，隔年因失明被迫提早退休，在市政府社會局協助下，由視障協會、無障礙之家安排學習自理生活，以及相關技能。

住新化區的沈文楠，三年前在慈濟志工陳廷任協助載送下，到環保教育站進行資源分類，原本自我封閉的他，勇敢地走向人群。

七十歲的徐玉琴，也是有遺傳性的夜盲症，她曾考上軍方約僱廣播員，在馬祖的心戰喊話站工作，主要任務是透過擴音放送，呼籲對岸人士投誠，「開飛機來台，可以送黃金…」。

徐玉琴小學畢業前就開始出現症狀，五十三歲全盲，活在黑暗世界裡，她最近才搬到仁德區，參加慈濟的「萬歲合唱團」，有了不一樣的人生。

信奉基督教的徐玉琴笑說，以前都報佳音，現在則唱佛歌，她會跟團到監獄去展現才藝，並分享自己的故事，鼓勵收容人。