〈南部〉貓鼻頭豪華露營區 環署副署長斥太離譜

2018-01-04

山坡地大幅開墾 詹順貴擬列環評

〔記者蔡宗憲、楊綿傑／綜合報導〕屏東墾丁國家公園貓鼻頭風景區，最近被民眾空拍發現出現數公頃大的「豪華露營區」，質疑政府施政總是偏向財團，雖經官方解釋「合法申請」，社會各界仍存有疑慮，本報獨家報導後，環保署副署長詹順貴表示，還在了解查證中，不過他也說，如果確實環評不能處理此案，那著眼於未來的話，除了考慮將山坡地大幅開墾的項目列入環評範圍中，也會建議國家公園管理處在面對類似個案時，加強把關。

詹順貴前天晚上在個人臉書粉絲頁，引述本報報導「財團開發貓鼻頭 蓋豪華露營區」的新聞連結，寫下「只能說太離譜了，本週內一定要瞭解完整的來龍去脈，好好對社會大眾交代」，底下也有不少網友認為值得調查，紛紛按讚分享。

對於詹順貴的質疑，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）強調「並未接獲環保署任何關心電話或公文」，也解釋「環保署當時認定不需環評，由墾管處進行預評（預先評估環境影響）。」

面積低於5公頃 不需環評

墾管處指出，露營區位在墾丁國家公園的遊憩區，屬於早年規劃的露營用地，佔地約三﹒四公頃，從民國一○二年提出申請，一○四年取得建照動工，全區面積低於環評規定的五公頃，需進行國家公園的預評，動工地點因位在珊瑚礁地形，所有開挖的礁石都需留在原處。

墾管處不容許蓄水池 違規使用

營區內依建蔽率加蓋但四周未遮蔽，至於蓄水池部分將嚴格審查，墾管處不容許作違規使用。

據了解，豪華露營區屬大鼎活蝦及老英格蘭集團投資，由所屬開發公司進行申請開發，營位可能超過五十個，並引進低照度向下中控可關式光源、全世界最新污水處理設備，目標為污水「零排放」環保營區，仍在申請使用執照，尚未開始營運。