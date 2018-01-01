〈南部〉財團開發貓鼻頭 蓋豪華露營區

2018-01-01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台露營區仍未法制化，屏東墾丁國家公園前僅有鵝鑾鼻露營區為合法，這幾天有民眾發現貓鼻頭風景區旁，赫然出現數公頃大的「豪華露營區」，PO網質疑官方獨厚財團，引發議論。

大鼎活蝦集團投資 佔地3.4公頃

據了解，這處大型露營區位在墾丁國家公園的遊憩區，屬於早年規劃的露營用地，大鼎活蝦集團投資後，由所屬開發公司進行申請開發，佔地約三點四公頃，未來將有超過七十個營位。

營地加蓋設大型蓄水池遭質疑

質疑並拍下空拍畫面的簡姓、張姓民眾等人表示，墾丁國家公園內，竟有佔地廣大的國際級豪華露營區，營地挑高、加蓋屋頂，「難道不用環評？不用水保？大型蓄水池是不是也會變成泳池設施？」質疑政府施政總是偏向財團。

業者︰合法開發 污水回收使用

營區業者透過友人指出，露營區用地剛好是國家公園創建之初就已經計劃，總建蔽率僅二點九％，污水百分之百回收使用，過去全區是私有地，業者知道是合法露營用地，取得土地申請，環評比照國家公園法規定辦理，並引進了全世界最新的污水處理設備，就是希望「露營不必是破爛的盥洗及營區設備。」

墾管處︰低於5公頃不需環評

「環保署認定不需環評，墾管處也進行預評（預先評估環境影響）。」墾管處企劃課表示，墾丁國家公園的露營區用地，除了經營中的鵝鑾鼻簡易營區，僅剩未開發的佳樂水及申請使用執照中的貓鼻頭。

申請使用執照中 設施將嚴審

墾管處表示，該營區從民國一零二年提出申請，一零四年取得建照動工，全區面積低於環評規定的五公頃，需進行國家公園的預評，動工過程因當地在珊瑚礁地形，所有開挖的礁石都需留在原處。

至於污水及營地加蓋部分，業者的營區加蓋但四周未遮蔽，至於蓄水池部分將嚴格審查，墾管處不容許作違規使用。