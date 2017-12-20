〈北部〉斥資4.6億 桃園區文昌公園將建停車場

2017-12-20

解決站前商圈停車問題

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區站前商圈停車一位難求，市府編列四億六千三百萬元預算，要在商圈內文昌公園闢建地下二層停車場，初步規劃已完成，預計明年中動工、二○二○年啟用。市長鄭文燦昨天在說明會上表示，文昌公園將增設便利商店、戶外座椅及步道等，讓各年齡層都能使用。

交通局長劉慶豐指出，文昌公園地下停車場規劃汽車停車位三一○格、機車停車位二五○格，並設置民權路、民族路雙出入口，以彈性調撥分流進出場的車輛，提升停車便利性。

他說，公園地面也計畫改造，透過參與式預算精神由市民提供意見，將設置超商、咖啡座、遊戲運動設施，並打造「彩虹步道」（不同顏色的步道），營造開闊明亮空間，周圍十三座電箱也會收納「下地」，讓行人暢行無阻。

鄭文燦說，文昌公園地下停車場預計明年六月發包，會利用暑假期間開挖，避免影響鄰接的桃園國小，同時會更新美化桃園國小的圍牆，讓這項工程兼具交通、景觀與文化三大功能。

初步規劃 停車前30分鐘免費

交通局指出，初步規劃優惠方案有停車前卅分鐘免費、鄰近三百公尺住戶月租打八折、停車享購物優惠，場內也有智慧停車系統，如e-Tag進場、車格指示與取車指引等。

由於文獻顯示文昌公園過去曾出現桃仔園城壁遺跡，市議員范綱祥在說明會上也為地方文史工作者提出擔憂。鄭文燦回應說，目前不確定是否屬實、位置也不確定，但會要求交通局，施工過程中一旦發現桃園舊城牆的遺跡，就必須保存，並與公園設計融合展示，完整留存歷史。

鄭文燦表示，桃園老城區除了文昌公園，還有桃園景福宮（大廟）、桃園城隍廟（西廟）、土地公廟（十五街庄），周邊多項文化設施也正陸續活化，如舊桃園警察分局要發展為「新住民文化會館」，舊大廟口派出所發展為「桃仔園導覽中心」，桃園國小旁的日式警察宿舍群成立「七七文創園區」，市府會舉辦各項活動，復甦老城區。