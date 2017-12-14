〈中部〉員林一公頃閒置地 擬闢公園停車場

2017-12-14

位在崇實高工後方

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市國立崇實高工後方與員林警分局之間，有一塊廣達一公頃的公園預定地，長期閒置，地方有意活化，立委陳素月昨天邀集相關單位勘查，將朝建立「多功能場館」、地下停車場和綠地公園「三合一規劃」，且已列在審查中的「前瞻計畫」經費中。

這塊土地早年為崇實高工所有，作為員工宿舍之用，八十年間被迫參與自辦市地重劃回歸國有，地目為公園預定地，暫時由崇實高工保管，至今已經閒置超過二十多年。

該塊公園預定地，價值不斐，週邊土地每坪行情將近四十萬元，若以市價計，土地總市值逾十億元，卻沒有好好利用，立委陳素月覺得相當可惜，因此會同縣府及崇實高工會商，提出活化計畫。

崇實高工校長吳貽誠表示，學校一直希望這塊土地能有效利用，學校最需要作「多功能場館」，滿足學生活動和社區需要。

陳素月指出，在尊重當年市地重畫的附帶決議前提下，分割八十七％土地出來，做綠美化，縣府方面朝地下停車場規畫，平面則作為公園綠地。

已獲前瞻審查通過

縣府工務處則說，縣府已提案作為「前瞻計畫」的一部分，已送立院審查通過，初步規畫地下一樓可停二百五十個停車位，地面則是綠地公園，並保留崇實高工施作多功能場館空間。