〈北部〉大溪瑞福東路 改名落羽松路

2017-12-05

一公里落羽松大道 初轉紅

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區瑞源里原瑞福東路種植近三百棵的落羽松，長約一公里的落羽松大道，每到十一月樹葉轉為金黃色時格外壯觀，目前正從青色逐漸轉為泛紅，預計這一、兩星期將會轉紅，大溪區公所也將「瑞福東路」更名為「落羽松路」，雖然外縣市也有其他知名的落羽松大道，公所搶先把路名改為「落羽松路」，讓許多人都拍案叫絕。

落羽松路前身為石園路五五八巷，十五年前由升格前的大溪鎮公所新闢這條通往員林路的替代道路，鎮長曾榮鑑決定順勢種植兩排落羽松作為行道樹。這一公里長的落羽松大道，每逢秋冬松葉開始掉落形成「落羽」美景，逐漸吸引遊客駐足，近年來知名度大開，初冬時期的星期假日總是車水馬龍，就怕錯過這條路一年最美的時間。

市議員李柏坊表示，落羽松原產於北美濕地沼澤，引進台灣種植約廿多年，落羽松葉四季有不同顏色、風情，春夏時為翠綠色，秋季轉為黃色、再變成火紅色後掉落，給人一股身處北國的錯覺，隨冬季腳步到來，松葉陸續轉紅，不過轉紅的時間很短暫，近三年陸續有部落客在網路寫文章分享「大溪落羽松秘境」，吸引了大批遊客造訪，但以前說是秘境，現在連外縣市遊客都知道，已經不是秘境了。

李柏坊說，不僅外地人，若問本地人瑞福東路在哪裡？可能沒人知道，在網路搜尋大溪瑞福東路反而跳出的是落羽松大道，經當地里民反映心聲，今年二月由服務處和瑞源里長王祥倜向公所提出更改路名申請，五月就辦妥「落羽松路」的更名。

大溪警方提醒遊客，前來落羽松路除了漫步，也可以騎單車環遊，相當愜意。不過，切忌不能踩到落羽松氣根、亂停車、亂丟垃圾，讓免費秘境保留原貌；此外，落羽松路假日尖峰時段往來的車輛眾多，遊客拍照時得提高警覺，小心不要被車子撞上。