〈中部〉藍籲收回中火燃煤許可證

2017-12-02

〔記者鄭鴻達、蘇金鳳／綜合報導〕空污嚴重，國民黨中央及地方合力猛攻空污議題；中部地區的國民黨立委盧秀燕、江啟臣、顏寬恒、許淑華、馬文君及張麗善，與台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃昨召開記者會，除呼籲台中市政府收回台中火力發電廠燃煤許可證，並強調十七日的反空污大遊行絕對如期登場。

葉光芃說，他肯定中火燃燒生煤有減量，但還是不夠，他呼籲台中市政府「收回中火許可證，落實四年減四成」，不要讓台中市自治條例所訂定的目標成為一場空，若台中市長林佳龍能消除污染的中火，就能讓全台灣以他為榮。

江啟臣說，環保署長李應元說若PM2.5沒減兩成就要下台，但他們要的是中央政府誠懇面對問題，以找回新鮮空氣； 顏寬恒指出，市府說中火須降低二百萬噸生煤燃燒量，否則不會取得展延許可，但這數字僅是實際使用量一八○○萬噸的一成，與目標四年減量四成有落差。

此外，立委盧秀燕昨天下午與市議員陳政顯、林碧秀、段緯宇在大里環保公園召開「大里霧峰爭一口氣」記者會；盧秀燕表示，台中市空污如此嚴重，為何市長林佳龍卻通過九部機組的許可證，明明是明年二月才到期，林佳龍在急什麼？而且日前空污嚴重，卻未看到市府對市民有任可警示，沒有發簡訊、沒有發Line通知，資訊根本不夠透明；更有議員及里民指出自己的親戚及里民都有人得肺腫瘤，林佳龍若無法解決空污，乾脆下台算了。

市府表示，中火已有兩部機組分別歲修、停機施工中，並已配合降載廿九次；加上市府已刪減生煤許可量五百萬噸，明年二月廿五日生效，讓台電承受必須改善設備的壓力，但也讓台電有充分的時間調度電力。呼籲國民黨民代不要繼續將空污問題變成選舉口水，這對改善空污沒任何幫助。