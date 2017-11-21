〈南部〉千萬建置台東TTPush APP 82％受訪者不知道

2017-11-21

東大問卷調查 議員批效益差

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府創新研發「TTPush踢一下」APP，搭配「台東金幣」主動推播縣政宣傳、活動訊息給民眾，縣議員吳景槐昨天總質詢時指出，縣府花了近千萬元經費建置、行銷，但委請台東大學研究生針對兩百人問卷調查，卻有高達八成二民眾不知道這個APP，且九十五％使用者說未來若不能領台東金幣就不會再使用，顯然效果不佳，國際發展及計畫處長余明勳表示，「TTPush踢一下」APP不但獲獎，會員忠誠度也超過十％，在APP使用中表現優，未來會持續推動。

吳景槐表示，「TTPush踢一下」APP建置經費五百萬元，委外行銷費用達兩百萬元，各局處聯合提供兩百七十萬元供台東金幣使用，至少兩百萬元的委外行銷應該省下來，由縣府員工行銷即可。

他進一步說，這份問卷樣本兩百份，有八十二．五％的受訪者不知道這個APP，另再詢問使用過「TTPush」的人中，九十五％說對生活沒幫助，且如果沒有台東金幣，就不會再使用，顯然推動還有檢討空間。

經常使用率12％ 縣府說算優

國際發展及計畫處長余明勳表示，其實「TTPush踢一下」APP已獲今年資訊月創新應用獎百大創新產品之一，以APP使用忠誠度來說，只要會員存活率超過十％就算很不錯，「TTPush踢一下」經常使用率達十二至十五％，表現算佳。

他進一步指出，目前會員已超過三萬兩千人，的確以市區為主，明年會到高中職以上學校、各鄉鎮市公所、衛生所宣傳，繼續推動。

縣長黃健庭指出，台東往智慧城市方向發展，可能還不是很多人了解及參與，需要一段時間經營及培養，會再努力。