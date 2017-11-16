〈北部〉家政婦投入家庭教育志工 怨偶變佳偶

2017-11-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天在市政會議接見表揚推展社會教育有功的單位與個人。其中，饒淑芬在婚姻出狀況後投入志工，修得怨偶變佳偶，且連親子關係也大幅改善；陳榮貴以農學專長協助部落果農栽種水蜜桃，活絡部落的農業與觀光產值；徐立發因女兒重度殘障，發心投入公益事業。

推展社會教育有功人員 市府表揚

推展社會教育有功人員歷經兩個月收件、初選及實地訪查，評選出十二個獲獎單位及個人，受獎名單為：桃園市基督教女青年會、長庚國小綜合偶戲社、徐癸榮、饒淑芬、陳榮貴、陳欣霓、李文登、蔡欣育、江漢童、徐立發、余采蓁、池俊鑑。

饒淑芬表示，她投入家庭教育中心志工，潛移默化意外讓自家夫妻關係也獲改善，且更懂得放手讓孩子自己做決定，給孩子信心和鼓勵，也讓親子關係更加融洽，成為無所不談的好朋友，現在她將服務範圍擴展到監獄、少年輔育院與國軍部隊，讓生活更充實。

陳榮貴 用專長改善部落生活品質

陳榮貴說，能用農學專長引導原住民年輕人有正當工作，又可凝聚部落社區力量，改善部落生活品質，是一件很有成就感的事。

目前擔任勞資爭議調解委員的徐癸榮說，她以女性特有的細膩及耐心，協助很多勞資糾紛問題，另也創設桃園市微笑公益協會，關注老年福利、青少年議題，希望發揮拋磚引玉的作用，讓各界更關心老人及少年的問題。

徐立發 創社團號召照顧弱勢族群

值得一提的是，徐立發因為女兒重度殘障，在教養女兒過程中，了解社會中有許多弱勢族群需要各界援手，於是號召志同道合者創立「三六五精英交流社」，推展各項公益活動。他說，和朋友一起照顧弱勢族群，不僅朋友的感情更好，更能在事業之外找到不同的成就感。