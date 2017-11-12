〈台北都會〉入黨可暢所欲言？ 柯酸言惹火綠

2017-11-12

李建昌：思想有根本衝突

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲近一年頻砲打中央、與民進黨雙方生嫌隙，民進黨議員李建昌日前直接在市政總質詢中嗆柯，基層都罵民進黨是「飼老鼠咬布袋」，但前天民進黨議員顏聖冠、阮昭雄、洪健益等人於市政總質詢時邀柯入黨，卻當場遭柯拒絕，柯昨再被媒體問及此事時則說「入黨就可以暢所欲言了，是嗎？」對此，民進黨市議員李建昌認為，柯文哲與民進黨「因誤會而結合，因了解而分開」，況且入黨就要接受黨的意識形態，他更舉例雙方在統獨立場等議題上，思想有根本的衝突。

許淑華：柯缺乏謙卑態度

台北市議會民進黨團總召許淑華直批柯缺乏謙卑態度，民進黨內有多元派系與聲音，不同意見會經過黨內討論、整合後，再一致對外發言，不會因入黨就能四處大放厥詞，認為柯的說法只是在酸民進黨。

王世堅：柯是見笑轉生氣

民進黨市議員王世堅直指，去年柯民調低落還私下求見總統蔡英文盼入黨，遭拒後至今頻對綠營冷嘲熱諷，根本是見笑轉生氣，勸柯「為人厚道最重要」。

市議員顏若芳則諷，每個人都有發表自己言論的權利，不管是否加入民進黨，都能表達意見、與黨籍無關；台灣社會從來不是一言堂，除非柯所言為部分事實、或是背離民意中心思想，社會便自有公評。

明年縣市長選舉將至，不少民進黨籍議員反映，在跑行程時發現綠營基層對柯的反彈聲浪大，加上柯近日在重大政策上與民進黨立場扞格，為選戰添變數。日前市政總質詢時，民進黨謝系市議員準備入黨申請書，邀柯「簽字入黨」，當時柯表示將遵守競選時的不入黨政治承諾。昨天柯加碼表示，民進黨已有自己的脈絡了，要加進去他們也不要；媒體追問柯，連任後考慮加入民進黨？柯表示，再說，「我看人家也不會讓我加入」，還反問媒體，「加入民進黨就可以暢所欲言了，是嗎？」

民進黨內人士分析，北市以往選票結構為藍七、綠三，綠營卻有執政黨包袱，雖然民眾不接受部分政策，但選民普遍對國民黨失望，現有漸漸拉到六比四的態勢，要是柯民調低於四成，不推自己人民進黨會崩盤。

該名人士透露，由於民進黨議員選票與市長投票率連動，近日柯在基層支持度差，若柯民調低於預估的四成，「沒有母雞、就怕選票催不動」，近日不少綠營議員頻向黨中央建議要提出自家人選。

不過，市議員李建昌則認為，目前選戰狀況不明，還是要明年三月再說，民進黨是否推出自家人選、或與柯再度結盟，也要有強棒人選再說。