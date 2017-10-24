〈北部〉有機驗證、檢驗補助 農糧署提高至9成

2017-10-24

有機農業總面積 花蓮全國最多

〔記者花孟璟／花蓮報導〕有機農業放利多！農糧署統計，花蓮縣有機農業面積佔全國有機農業總面積五分之一，為全國第一名。農糧署東區分署表示，為鼓勵更多農民投入有機農業，今年起提高有機驗證費、檢驗費的補助金額至九十％之外，也首開「友善環境耕作補貼」，每年每公頃環境耕作補貼最高九萬元！

環境耕作補貼 每年每公頃最高9萬

農糧署統計，截至去年底為止，全國有機栽培面積六七八三公頃，花蓮縣佔一三九四點五公頃，為全國第一，遠高於第二名屏東縣的六六一點五公頃；而截至今年九月底，全國有機驗證通過面積又增加到七三九三公頃，花蓮縣面積一六○三公頃，為全國五分之一強。

驗證等費用貴 往年中央只補助5成

由於有機農業要通過認證，檢驗費用高昂，尤其許多青農回鄉創業投入有機栽培，初期資金壓力沈重，也令農民對取得有機認證裹足不前；通過驗證後，仍需定期負擔相關檢驗費，都造成農民負擔。

花蓮縣政府農業處表示，由於農委會一○四年啟動有機農業生產及驗證輔導計畫，其中有機驗證費用、檢驗費用及有機農產品標章費用部份，往年中央補助五成，剩下五成由農民自行負擔，縣府也因應政策，以縣府預算支付農民的檢驗費自負額，也因此花蓮有機栽培面積逐年成長。

農業處科長吳雅琴舉例，一筆檢驗費四千元，中央補助二千元，剩下的二千元即由縣府買單，等於農民不花一毛錢，減少成本負擔，統計截至去年底為止，共補助五百八十四件、計一千九百多萬元，盼協助花蓮農業永續發展。

農糧署東區分署表示，今年除提高有機驗證費、檢驗費至九十％，另提供有機質肥料、農業機械及生產設施補助等；此外，農糧署也開辦「有機及友善環境耕作補貼」，通過有機驗證（含轉型期）或友善環境審認者，可申請補貼，每年每公頃最高補貼九萬元。