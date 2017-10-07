〈北部〉五月天棒球場跨年 桃園市府進帳僅二房東 Lamigo1％

2017-10-07

ＯＴ合約 逾三千萬元收一％權利金

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府體育局因與Lamigo桃猿隊簽署ＯＴ（Operation Transfer，政府出資興建、民間機構營運）合約，讓Lamigo桃猿隊以每年最低卅萬元權利金，或年營收逾三千萬元、市府收取一％權利金的方式承租桃園國際棒球場，不過，台灣天團「五月天」年底將在棒球場連唱十一場，市府少說可進帳六千萬元場地租金，卻也因ＯＴ合約讓租金都由Lamigo收取，市府只能根據合約抽取一％、約六十萬元，收租輸給「二房東」也引發爭議，對此，體育局長夏金興表示，將與Lamigo啟動協商機制。

體育局昨天在市議會進行工作報告，市議員魯明哲、舒翠玲質詢表示，非常高興且歡迎「五月天」到桃園開唱，但卻發現市府當初為推廣棒球運動，斥資十二億興建棒球場並邀請Lamigo經營，現在他們卻變成「土地租賃業」，因為ＯＴ合約造成此次演唱會的場租都由Lamigo收取，這樣根本就不合理，要求市府重新檢視合約不合理之處並提高權利金。

議員認為不合理 體育局將與球隊協商

副局長房瑞文表示，市府為鼓勵主場原在高雄的Lamigo北上，因此在二○一○年與Lamigo簽訂ＯＴ合約，協定棒球場年營收若未滿三千萬元，市府只收取卅萬元權利金，若逾三千萬元則收取一％權利金，另外還會加上仍由市府主管的外野看台每場三萬元租金。

據體育局統計，二○一四年Lamigo繳交卅萬元權利金加二三○萬元外野租金，總計二六○萬元；二○一五年則是卅八萬元權利金加上三四六萬元的外野看台租金，總共三八四萬元；去年則是卅萬元權利金加上一七○萬元外野看台租金，總計兩百萬元。

「五月天」演唱會場租，依據ＯＴ合約都由Lamigo收取，依演唱會票價、張數、場次概算，初估票房收入上看六億元，據ＯＴ合約裡的「桃園縣國際棒球場主棒球場地租用申請辦法」，每場票房收入十二％加上水電等費用，粗估Lamigo至少可進帳六千萬元，市府卻僅能依合約收取一％、約六十萬的權利金。

Lamigo投注的心力 市府：不能抹滅

房瑞文說，根據「促進民間參與公共建設法」可啟動協商會議，針對權利金等問題與Lamigo進行協商，他也替Lamigo緩頰，去年他們約花費兩千六百萬元做為棒球場修繕、水電瓦斯、人事、管理等費用，幫市府減輕不少財政負擔，「不能抹滅對方投注的心力、金錢」。

對此，Lamigo副領隊浦韋青表示，暫時無法多做回應。