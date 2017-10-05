〈北部〉民宿飯店拋售潮？ 花蓮縣府：民宿牌不能買賣

2017-10-05

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣近年因中國觀光客爆增，觀光旅社、民宿如雨後春筍冒出，民宿從二零一四年的一千三百多間，增加到今年一千七百多間，隨著中客減少，網路上出現不少民宿求售，縣府觀光處指出，民宿牌是不能交易買賣的，民宿拋售應是指土地及建物等不動產的買賣，無關經營權移轉，縣府特別提醒民眾知悉。

觀光處代理處長彭偉族說，旅宿業的消長是隨著自由市場供需而決定的，前幾年大量開放中客來台，為搶食這塊大餅，民宿即如雨後春筍般快速成長，從二零一四年到現在，合法申請的民宿間數就增加了四百多間；然而，外在環境變遷，從去年下半年起，新設民宿案件則有明顯趨緩的現象。

彭偉族說，依據民宿管理辦法第十八條第一項規定意旨，民宿經營並不因其房地產的買賣或過戶而隨之移轉，也就是說民宿經營主體變更時，應重新辦理登記，即原經營者應在出售民宿所在的房地產時，應同時辦理註銷登記，而不是買受人得以接續經營，希望民眾了解，並注意自己的權益。

觀光處指出，民宿應是利用自用住宅空閒房間，並結合當地人文、自然景觀、生態、環境資源及農林漁牧生產活動，以家庭副業方式經營，提供旅客鄉野生活的住宿處所，且現行管理辦法規定民宿最多僅得經營五間客房，所以大型團體的住宿並非民宿業的主要客群。