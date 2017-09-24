〈台北都會〉大直精華地蓋公宅 上百居民反對

2017-09-24

〔記者黃建豪／台北報導〕位於台北市大直精華地段的培英公共住宅預定地，緊鄰永安國小與明水公園，環境清幽，正規劃興建一棟地上十七層，可容納一九八戶的公宅。但昨於永安國小召開的公宅說明會上，從治安、交通、擋陽光到該區生活水準高，不適合年輕人居住，在地居民集體反對，一名林姓民眾高呼：「沒有好處為什麼要讓他蓋」，引起在場一百多人共鳴，反對公宅立場表露無遺。

隱身北安路巷弄內的培英公宅預定地，目前是一塊停車場用地，按照都市發展局規劃，未來將開發為一棟地下一層、地上十七層的大型建築物，同時附設區民活動中心及身障、長照、托育、社區保母等社會福利設施 。

柯市府為實現四年一萬兩千戶公宅的承諾，本月在培英公宅預定地進行鑽探工程後，已造成在地民眾惶恐。昨舉行公宅說明會上，雖然沒發生如六張犁陸保廠、廣慈公宅說明會類似暴動情況，但居民憂心公宅突擊式開工，爭先恐後發言，不斷表達對公宅的不安與不滿。

一名張姓民眾擔心，一旦十七樓的高樓出現，明水公園與永安國小都會曬不到太陽，環境就直接毀了，而且以後永安國小學生上下學怎麼辦，治安、交通都會有問題。葉姓民眾說，如果公宅真的蓋了，基地旁邊都是住宅，施工等同讓居民每天都要受災，比地震、水災還嚴重。

林姓民眾則抗議，要蓋游泳池、健身房社區才會有好處，現在蓋公宅有什麼好處，「沒有好處，開公聽會要聽你的，還聽我的？」

面對居民集體反對，都發局總工程司羅世譽表示，公宅開發案在台北市議會有但書，得由市府召開說明會，統整地方意見送議會工務委員會報告後，才能動支工程費預算，因此不用擔心說蓋就蓋，將把居民聲音呈報都市設計審議委員會，做為討論時參考意見。