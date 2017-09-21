〈北部〉機捷延伸至A22站 後年中通車

2017-09-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場捷運A21環北站至A23中壢車站的延伸線工程，由於機電工程八度流標，通車時程已延宕至二○二六年，為此，市府交通局就A21站至A22站部分，規劃利用現有電力系統，配合土木工程進度，讓此區間能於後年中通車，而A22站到A23站間採接駁車代替，讓交通路網能完整連結。

機電工程流標 市府規劃分段通車

交通局長劉慶豐昨在議會進行機捷延伸線的專案報告，他表示，A21環北站延伸至A23中壢車站的土木工程預計後年中即可完工，因為機電工程部分須與機場捷運採用相同系統，交通部多次邀請德國西門子公司投標都沒結果，造成八度流標，交通部目前正研擬機捷A14機場第三航廈站與該延伸線工程合併發包的策略，並與西門子進行協商，希望解決機電系統流標問題；施工單位高鐵局因此估計機捷延伸線得到二○二六年才能通車，目前正規劃A21站到A22站先行通車的方案，以縮短中壢火車站核心區至最近機捷車站的路程。

副市長王明德表示，機捷為了維持電力系統穩定，每隔幾站均設置電力系統，A21環北站就有設置，評估其電力最遠可供應至A22站所需的軌道、號誌控制的電力系統，因此，配合土木工程完工後可以先行局部通車，這部分將報請交通部高鐵局研議。

市議員梁維超表示，機捷延伸線正大興土木，施工單位在中壢火車站與中正路架設圍籬，導致商圈生意一落千丈，店家無不叫苦連天，大家都在問圍籬什麼時候可以拆除，另外，機捷延伸線的機電工程流標八次，是否有解決方案，到底何時通車，民眾都很關心。

市議員葉明月也認為，綠線捷運預估二○二四年就可通車，機捷延伸線竟得等到二○二六年才能通車，這實在很離譜，雖然工程是交通部高鐵局主導，但市府還是要充分反映地方的心聲。