〈台北都會〉買屋防虛坪灌水 台北市府推「實坪制」

2017-09-16

建議中央以「牆心」為界登記

〔記者黃建豪／台北報導〕台北居大不易，面對高房價壓力，台北市政府已舉辦五次居住正義論壇，發現除高房價引民怨外，民眾買屋遭建商「灌虛坪」情況也屢見不鮮。為此，地政局昨召開記者會，再度專注「房價改實坪計價，公設坪數可登記但不計價」 議題，宣布將建議中央修法，例如以「牆心」為界登記，避免牆柱、雨遮、屋簷等看得到用不到的設施也納入計價面積。

避免雨遮、屋簷也納入計價面積

地政局地價科長潘依茹指出，民眾買房子，買到的公設比可能動輒三、四成，建物坪數因被虛坪數灌水，甚至會拉低單坪價格，造成低房價的假象。

地政局土地登記科長洪慧媛進一步說明，國內現行房屋交易，是以建物登記面積作為計價標準，但建築法規放寬許多可不計入容積的項目，包括陽台、屋簷、雨遮、法定騎樓、防空避難設備、裝卸、停車空間、機電設備、安全梯、管理委員會使用空間等，且地政法又准予辦理建物測量登記面積多於使用執照面積，就會造成所謂附屬建物、公共設施灌入坪數計價的情況，混淆房價資訊。

若要實施登記實坪制，地政局則提出四點建議，包括若以牆心為界辦理測繪登記，可避免牆柱納入計價面積；突出牆心的陽台、屋簷、雨遮等設施，不予測繪登記；車位不以「單獨所有權」計價，將車位使用方式納入規約規範，權狀不登記車位編號及持分面積；權狀不登記個人持有公設的持分面積。

地政局：屬中央權責 將建議修法

地政局長李得全表示，對於建物的登記計價是否改為實坪制，屬於中央權責，內政部已在討論，台北市將向中央建議修法，分階段推動實坪制，會先具體建議，應將建物登記計價的坪數計算，由獨立牆壁改以牆心為界。

另外，對於已經持有房屋的民眾，如果實坪制上路後，是否會造成已經購買的房屋財產縮水？洪慧媛也說，依照法規不會溯及既往原則來說，並不會有這種情況發生。