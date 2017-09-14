〈南部〉〈治水論壇〉取法全球經驗 打造海綿城市

2017-09-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「二○一七南方治水論壇暨節水宣導」昨登場，國內外水利專家齊聚經驗交流，水利局長蔡長展分享高雄治水經驗，市長陳菊表示，透過論壇取法全球經驗，做為高市治水新策略，打造一座海綿城市。

交流心得做為新策略

市府水利局昨舉辦「二○一七南方治水論壇暨節水宣導」，由市長陳菊親自主持，邀請荷蘭、美國及國內產官學代表，以水岸城市與水共生為主題，針對防洪治水、水資源議題，進行經驗分享與交流，激發治水新思維，打造永續親水環境。

陳菊表示，氣候變遷帶來強風、暴雨、水患、乾旱衝擊，城市防洪能力及水資源開發是重要課題，藉由論壇取法全球經驗，讓產官學一起努力，做為高市治水新策略，她再提前瞻基礎建設計畫攸關國家整體發展，其中水環境建設的開發水資源、營造水環境，有助平衡南北城鄉發展。

陳菊指出，她擔任市長邁入第十一年，市府投入很多經費防洪治水，包括整治排水河道，興建雨、污水下水道，完成十二座滯洪池，朝向海綿城市努力，預計明年底前完成十五座，總滯洪量可達三百二十六萬噸，讓民眾遠離淹水痛苦。

水利局長蔡長展分享高市治水經驗，河道拓寬已非高市治水策略，十年內完成三百萬噸滯洪量，大幅減少淹水面積，更成為親水空間，高市海岸線長達六十五公里，市府優先整治茄萣海岸五．八公里，今年進入第三期工程，預計明年十月完工，結合興達港、茄萣觀光魚市場，可望再造北區海岸的新亮點。