〈台北都會〉北市運動選手訓補金 最多擬月發3萬

2017-09-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世大運台灣隊成果豐碩，來自於選手艱辛的訓練，北市府提供運動選手每月訓練補助金（簡稱訓補金，俗稱營養金），其中績優運動選手最高每月可領到兩萬兩千元，鑑於基本工資明年將調整，訓補金也擬提高到每月三萬元，體育局希望培育「頂級選手」，讓台灣在國際體壇有更傲人的成就。

藍綠北市議員皆表達認同與支持，國民黨市議員吳世正表示，訓補金制度行之有年，對選手本該平日就提供照顧，且訓補金數年未動，現在調整最適當，議會會支持。

民進黨市議員阮昭雄認為，運動選手需要專心訓練，若每月有三萬元補助，選手不用再打工擔憂生活，但他提醒要讓選手有未來，建議市府提出長遠配套計畫。

「台北市績優運動選手訓練補助金發給辦法」於民國一○二年十二月九日實施，選手須設籍北市一年，分成Ａ、Ｂ、Ｃ三級補助，其中Ａ級包括奧運前八、亞運或世界各項錦標賽或世大運前三，以及全國運動會第一名，每人每月發放兩萬兩千元訓補金；至於Ｂ級月發一萬五千元，Ｃ級則有九千元。

體育局競技運動科長袁守方表示，「國民體育法」也有制定類似的零用金，用意在於不讓選手在外疲於打工賺錢，新北市與桃園市跟進，補助金額不一，各縣市有自己財政考量。

袁守方提到，訓補金對選手幫助大，每月領兩萬兩千元、一次補助兩年、五十二萬八千元，就像月退俸，讓選手妥善運用在訓練或改善生活上，這也有助於吸引其他縣市選手到北市，而訓補金實施至今近四年，遇北市府主辦世大運，擬將訓補金拉高到每月三萬元。

官員表示，訓補金每年編列預算六千多萬元，若針對頂級選手將每月訓補金拉高到三萬元，粗估一年所增加預算數百萬。