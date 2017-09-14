〈北部〉離岸風電開發 新屋民意兩極

2017-09-14

資訊待釐清 環署初審裁定補件

〔記者楊綿傑／台北報導〕發展綠能為蔡政府重要政策，風力發電為其中一環，也吸引許多廠商開始插旗，提出相關開發計畫。昨環保署針對「桃新離岸風力發電廠興建計畫」環境影響說明書，召開專案小組初審會議，地方民眾贊成與反對呈現兩極，環評委員認為尚有部分資訊需釐清，裁定全案補件再審。

隸屬築能公司的「桃新離岸風電計畫」位於新屋區外海，風場規劃距岸約五百公尺至一公里，範圍水深約為五至五十五公尺，面積約為卅六平方公里。風力機組佈設數量最多四十六部，單機容量為3~10MW（百萬瓦），最大總裝置容量為160MW，上岸點為新屋區，營運時間至少廿五年。

地方居民昨對開發案反應兩極，贊成與反對雙方均有代表出席發表意見。反對民眾認為，風機設在距岸五百公尺至一公里處，將對珍貴的「客家牽罟」捕撈文化相關活動的舉辦有極大影響，且會影響魚類生態，連帶影響漁民生計，甚至一度嗆出「死給你看」的話語。也有民眾質疑，開發單位稱當地有七成民眾同意，但他身為地方團體幹部，卻是等要開環評會了才知道。

贊成民眾表示，開發單位確有調查，且大部分的人都贊成風機設置，並指許多反對者是非法捕撈的漁民。贊成者也建議開發單位要謹慎處理周邊居民的回饋問題，方式應該是直接回饋在電表，提供居民用電實質優惠，而非撥出經費給村里辦公處辦活動，也呼籲反對者別因反對而反對。

審查會最後裁定全案「補件再審」，開發單位須再就天然災害、船舶碰撞、候鳥撞擊、考古遺址及牽罟、石滬、藻礁覆蓋率調查、施工工法、施工營運維護、空污防制等多種面向補充資料，並提出因應對策，此外，也應說明清楚民意調查依據，並加強與當地居民溝通。