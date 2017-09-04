〈南部〉被輕軌切半 這裡將變徒步區

2017-09-04

鼓山區臨海新路與蓬萊路 緊鄰駁二400公尺路段

〔記者王榮祥／高雄報導〕鼓山區臨海新路與蓬萊路，因為輕軌從路中通過而被切為兩半，市府評估周遭車流與人潮，初步決定將緊鄰駁二倉庫群、約四百公尺路段改造為行人徒步區，對行人加倍友善，也擴增鐵道園區休憩空間。

臨海新路轉蓬萊路後連接七賢一路，是哈瑪星與市區兩條主要連通道路之一（另一條為鼓山路），因輕軌通過、靠近駁二倉庫群的臨海新路與蓬萊路部分路段一分為二，四線道馬路靠近倉庫群的兩線、約四百公尺路段暫時封閉，由另一側兩線道雙向通行。

由於假日哈瑪星人車多，有遊客開車從臨海新路進出時感覺有點塞，研判是馬路剩一半，有時不容易消化車潮。

高雄市政府也注意到類似情況，但經數月觀察與評估，彙整周遭車流與人潮後，傳出計畫把臨海新路、蓬萊路目前封閉的四百公尺路段，順勢改為行人徒步區，以方便後續輕軌、捷運可能引進龐大人潮，同時與哈瑪星、鐵道園區的休憩空間作串聯。

交通局長陳勁甫昨證實，臨海新路與蓬萊路目前封閉路段，預計調整為徒步區，他進一步指出，工務局近期會在封閉路段舖設特殊標線，讓民眾好辨識。

陳勁甫強調，交通局重視民眾意見，對於周遭車流嚴密監控，改造徒步區同時，也持續評估一旁大客車接駁站進出動線調整可能，讓臨海新路車流更順暢。

新設徒步區位處輕軌C13（駁二蓬萊站）、C14（哈瑪星站）兩站間，緊鄰鐵道園區、駁二、哈瑪星，C13與C14預計九月底前可通車，屆時與高雄捷運哈瑪星站可串聯。