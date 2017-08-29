〈北部〉機捷高鐵桃園站 成爆紅金牌車站

2017-08-29

〔記者李容萍／桃園報導〕世界大學運動會即將進入尾聲，市政府宣傳在地世大運好手，將桃園市八名國手的巨型形象照張貼在機場捷運A18高鐵桃園站的圓柱上，至昨天桃園的國手已奪下二金三銀，讓此捷運站意外成為金牌車站而爆紅；桃園捷運公司昨天還邀來跆拳道品勢混合金牌得主蘇佳恩在圓柱上的照片簽名加持，並舉辦簽名會分享榮耀。

桃園捷運公司因應世大運盛事，將機捷車廂、捷運站體「大改造」，從桃園的卅名世大運國手中選出八位，包括射箭選手彭士誠、魏均珩，棒球選手林立、范國宸，跆拳道選手莊佳佳、蘇佳恩，體操選手李智凱及詹庭甄；其中，金牌蘇佳恩、李智凱，銀牌莊佳佳、彭士誠、魏均珩（團體賽），為他們製作大型海報張貼在車廂及站內；不過，在標槍項目奪金並打破亞洲紀錄的鄭兆村成了遺珠，讓民眾覺得可惜。

蘇佳恩由擔任中壢區政諮詢委員的媽媽王仙蓮陪同到機捷A18高鐵站分享榮耀，啟蒙教練黃任宏也帶領道館學弟、學妹助陣。

黃任宏表示，幼年時的蘇佳恩長得黑黑矮矮小小的，但一路非常認真練習，金牌是她應得的；蘇佳恩也激勵學弟妹，練習跆拳道的路很艱辛，但可訓練出勇氣與鬥志，讓自己能勇敢且堅強，只要能堅持到底，有一天也能成為桃園之光、台灣之光。

桃園捷運公司董事長劉坤億表示，設計大型圓柱廣告為的是幫桃園好手加油，藉著四面八方群聚而來的人潮目光，為選手集氣，從卅名世大運國手選出其中八位，改造機捷，把版面留給他們；隨著桃園選手們已經奪下二金三銀，許多關注比賽的民眾都特地來A18和台灣之光拍照打卡，這批形象照將於九月四日撤除。