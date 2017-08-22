〈北部〉地主無償提供使用權 58萬完成億元工程

2017-08-22

打通中埔一街88巷、設通學步道

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園藝文特區周邊建築林立、發展蓬勃，交通流量也大，市府推動「開瓶計畫」，將中埔一街八十八巷、中埔五街的瓶頸打通，同時打造通往同德六街的「同德國小無障礙通學步道」，市府只花費五十八萬元就完成原需一億餘元的工程，原因在於多位地主無償提供土地使用權，讓市長鄭文燦大讚：「這是市府與民間通力合作的典範！」

鄭文燦表示，「中埔五街、中埔一街八十八巷打通暨同德國小步道工程」包含路面、側溝、通學斜坡道、LED燈、景觀綠美化等項目，相關土地的產權複雜，地主包含私人、水利會、國有財產署、竹城建設公司等，地主們無償提供土地使用權，讓市府省下一億一四八五萬元的用地徵收費。

土地產權複雜 市府與民間合作

桃園區公所工務課指出，該工程是由桃園區公所、市府工務局等多個單位辦理，中埔一街八十八巷打通後全長已達三百二十公尺，工程需取得土地面積約一一四○坪，除了打通瓶頸所需用地，也包含通往同德六街的通學步道，而這一一四○坪的土地，有兩百四十坪為私有地，每坪公告現值約四十八萬元，因免去土地徵收的費用，估計省下一億一四八五萬元。

桃園區長張世威表示，同德里里長張秀好曾多次爭取打通該路段瓶頸，以解決附近交通壅塞、社區人行道空間不足，以及學童通學的交通安全問題，獲得市府跨機關協調，並整合民間力量完成。

號召環保志工 除雜草、綠美化

他說，配合通學步道啟用，同德里民號召環保志工隊一百二十人、竹城橫綱社區十餘人，完成清除中埔一街八十八巷兩側雜草，並加以美化、栽種花卉，讓學生們通學時也能獲得生態知識。

鄭文燦表示，市府工務局推動「開瓶計畫」，衡量用地取得難易度、經費、交通效益排定優先順序，預計兩年內會打通逾三十條瓶頸道路。