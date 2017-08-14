〈台北都會〉迎世大運 新莊體育園區臨停須安檢

2017-08-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕配合世界大學運動會舉辦，新莊體育園區周邊即日起至三十日進行多項管制，民眾臨時停車必須在入口處配合安全檢查，各運動場地也暫停開放，想運動的民眾可利用新莊國民運動中心環狀跑道、綠屋頂步道及學校操場。

體育處處長洪玉玲表示，新莊體育園區場館周邊維安的圍籬區域，昨天起至三十日實施管制，工作人員及車輛都必須憑識別證才能通行，民眾觀賽要購票入場，所有出入口都實施安全檢查，新莊體育園區世大運場地包括棒球場、體育館、田徑場與新莊國民運動中心游泳館，賽事期間都暫停開放。

新泰國中、中港國小備免費車位

洪玉玲說，比賽期間新莊體育園區與新莊國民運動中心地下停車場若要臨停，須在入口處有安全檢查；八月十八日至二十九日的每天上午六點至晚上十一點，開放新泰國中與中港國小約一百三十個車位免費停車。

警察局保安科股長李進來表示，停車場安檢要請駕駛人與乘客下車，接受金屬探測器掃描，確認身上無危險物品，並檢視車輛底盤，最後打開後車廂檢查。

入場民眾安檢 將比照機場規格

世大運各比賽場館的安檢都比照機場規格，民眾要通過金屬偵測門，隨身物品須通過Ｘ光機，違禁品包括打火機、剪刀、美工刀、指甲刀、自拍棒、酒精類飲品，常見的加油道具如哨子、汽笛、壓力噴罐等皆不可攜入，已開封飲料須在安檢人員面前試喝，旗幟大小限制長兩公尺、寬一公尺內。