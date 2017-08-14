〈中部〉空污「議題松」 減碳換物APP提案獲獎

2017-08-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕市府與東海大學鼓勵民眾發想好空氣生活創意提案，舉辦「空污議題松」活動，其中「Luft」隊以時下流行的「收集文化」概念，設計能累積個人利用公共運輸減少的碳足跡數，並輔以兌換生活物資的APP，鼓勵民眾實踐低碳生活，奪下評審團跨域創新獎；創意也獲副市長林依瑩肯定，強調將做市政參考，帶動市民將減少碳足跡養成為生活習慣。

好空氣生活提案 26人發想

環保局與東海大學達文西共學共創中心舉辦「空污議題松」活動，以「一個人解決一點點」的主軸，在為期二天一夜的活動中，號召民眾發想好空氣生活創意提案，共有五支隊伍，合計廿六人參與。

經過兩日馬拉松式腦力激盪，來自半導體、自動控制、保險業及學生組成的「Luft」團隊設計的「Greenmile」APP創意提案，獲得評審團跨域創新獎與影響力獎。

來自不同行業的團隊成員錢文正、劉晏村、王怡文及張元迪，均因對近年來台灣的空污每況愈下有感下前來參與活動，四人分析空污最主要來源雖是工廠佔四成七，但政府對相關稽查與政策把關已多有著力。

但來自交通工具造成的空污佔二成七，決定鎖定交通工具與民眾的連結，發想希望鼓勵民眾能從生活中落實節能減碳習慣的APP。

四人結合時下流行「集點送」概念，以騎Youbike、搭公車等，APP會幫忙計算每項行動可減少多少碳足跡，像是「累積里程數」概念，後端再跟企業合作，民眾累積的碳足跡里程數，可跟合作業者兌換生活用品、交通車票折扣等優惠。

此外，APP還會每天更新英雄榜排名，讓參與者有彷彿參與遊戲的感受，因設計創新、創意兼具，獲評審團肯定。

可行創意 將成市政參考

林依瑩昨頒獎後也對獲獎的APP備加肯定，她強調，民眾流行集點文化，這項設計融入流行，透過集點兌物的模式，可以鼓勵民眾從自己、生活中節能減碳，更有助讓民眾從生活中養成習慣，她已請環保局與團隊研究，如何結合市政，帶動市民一起減少碳足跡，將民眾發想出來的可行創意變成更全面的政策。