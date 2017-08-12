〈中部〉站前廣場圍籬遮蔽 店家慘遭隔離沒生意

2017-08-12

去年10月底架圍籬 工程進度緩慢

〔記者張菁雅／台中報導〕配合台中火車站站前廣場工程，原在中區建國路北側的客運總站已於去年十月底拆除，並架設施工圍籬，但周遭店家抱怨，工程進度緩慢，圍籬嚴重影響生意，該處有如「隔離區」。立委黃國書服務處十一日辦理會勘，建設局承諾一個月內將圍籬改成半鏤空，把店家從「隔離區」解放出來。

被鐵皮擋到 約30家商店受影響

黃國書服務處執行長黃守達指出，圍籬內的工地尚未開始施作，目前也還不確定施作日期，建國路北側周遭店家屢次陳情，位於原客運總站站址處的圍籬把中山路到台灣大道間的一樓完全擋住，本來是「站前第一排」卻淪為「隔離區」，旅客根本看不到店面，半年來生意掉了一半。

黃守達也說，圍籬擋住第一排的店家約七、八家，加上裡面巷子、圍籬兩側的店家，合計約二、三十家生意受到影響，多數店家是賣飲食，其他業種還有禮品、太陽餅、服飾等。黃守達除要求加速站前廣場工程，也建議在工地開始施作前，先將圍籬改成半鏤空的樣式，改善建國路側的景觀，把店家從「隔離區」的處境解放出來。

建設局：協請改成半鏤空圍籬

該工程由市府建設局規劃，鐵工局代為施工。建設局表示，半鏤空圍籬既能有效阻隔工地，保障行人安全，也可維持視覺通透性，會在一個月內協請鐵工局完成圍籬改善，把對店家生意的影響降到最低。