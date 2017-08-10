〈中部〉中捷「商標」長這樣? 網友熱議嫌醜

2017-08-10

董事長：構想來自綠線車頭流線

〔記者蘇金鳳／台中報導〕外傳台中捷運公司商標正向經濟部智慧財產局進行智慧財產登記，商標曝光遭許多網友批評「好醜！」甚至有網友說好像「屁股」，國民黨市議員也反映被台北、高雄捷運商標比下去。但民進黨市議員認為，台中捷運logo不僅具獨創性，更能激發想像力，讓人印象深刻；台中捷運公司董事長蔡岡廷坦承，商標構想來自捷運綠線車體車頭的流線，但他強調，只是在智財局登記智財，不是商標註冊。

網友譏像子宮、屁股、京劇臉譜

申請登記智財的中捷商標引發網友討論，有網友說，根本無法與捷運聯想在一塊，顏色採用墨色，非常沒有朝氣；有網友直批「好醜！」也有人說「意象不明，很像子宮」、「像彎腰中的屁股」、「像京劇臉譜」。

國民黨市議員楊正中說，他看不懂這是什麼商標，還反諷「市府和捷運公司的境界會不會太高了！」市議員蘇柏興、張瀞分質疑，台中捷運用意象不明的商標，實在讓人傻眼，當初捷運公司徵選作業有沒有問題，難道沒有更好的作品？市府不該浪費商標設計費。

國民黨議員：被台北、高雄比下去

議員張廖乃綸直言，台中捷運的商標被台北、高雄比下去了，真的較差，她的朋友看到後，都覺得無法和捷運有任何聯想。

議員楊正中、張廖乃綸更表示，中捷董事長說是內部討論階段，但對國民黨市議員助理回答卻是正向中央申請商標註冊，約六至八個月時間完成，屆時會向大眾說明商標的故事及代表的意義。張廖乃綸認為，捷運公司如此回答，表示有在申請商標註冊。

民進黨議員：具獨創性、激發想像力

對國民黨議員的批評，民進黨市議員邱素貞、曾朝榮、翁美春並不以為然，認為商標美醜見仁見智，logo符號設計方式本應是高度辨識性的識別系統，協助消費者辨別與記憶品牌。議員們認為，台中捷運logo不僅具獨創性，更能激發想像力，讓人印象深刻，更反映出台中市創新、多元、豐厚的人文底蘊。

台中捷運公司董事長蔡岡廷表示，目前商標還在公司內部討論階段，未對外公開，公開前會進行智慧財產登記，以保護公司商業機密，這不是商標註冊，是智慧財產登記，是為了保護商標後面一連串的故事；未來也將延伸出一系列故事，發展出更多商品，屆時歡迎民眾、議員提供建議。