〈北部〉改善人行道 市府6年斥資15.6億

2017-07-25

中壢中央東、西路兩側人行道完工

〔記者李容萍／中壢報導〕中壢區中央東路、中央西路兩側的人行道，因年久失修且喬木根系竄出，導致人行道鋪面有多處凹凸不平、破損龜裂，市府養護工程處於去年八月分段辦理人行道改善工程，市長鄭文燦昨天主持完工典禮，他宣布說，市府將在六年內投入十五億六千萬元，以新的工程標準推動全市人行道整體改善工程，達到「行人友善、市民無礙」的目標。

鄭文燦昨天偕同桃園市吉祥物「丫桃」、「園哥」出席完工典禮，與當地里民、新明國小學童一起踏勘新的人行道，他表示，中央東路（延平路至元化路段）及中央西路（三光路至明德路段、中豐北路至延平路段）的人行道改善工程，總經費六千二百萬元，改善總長度二千六百八十公尺，改善寬度平均四．八公尺，增設無障礙斜坡道七十二處，改植楓香七十六株，並設置ＬＥＤ路燈八十二盞。

他說，除了改善人行道鋪面、拆除障礙物、加強照明、協調電纜線地下化外，也設置YouBike及道路附屬設施、綠帶及公共設施帶，有效隔離車道與步行空間。

鄭文燦說，市府去年起陸續在中壢區已完成環中東路（自忠二街至福州路口）、西園路、龍東路等人行道鋪面改善工程，目前仍在施工中的有民族路一段、民族路二段，未來將在復興路、環中東路（福州路至龍岡路）路段繼續施作。

人行道整體改善 市府將採新標準

市府養護工程處主任秘書張育維表示，依據營建署市區道路及附屬工程設計規範要求，市府推動人行道整體改善工程有新的標準，包括提供安全、防滑、堅硬、耐磨及維護的鋪面型式；人行道淨高、淨寬及坡度需符合規定；採取屏障式路緣石；配合當地特色樹種選植、植栽帶與樹穴形式設置；擴增人行活動空間、改善無障礙環境及連結建構自行車道，以在地文化景觀特色及生態永續工法為基本理念。

張育維說，市府也推動多項管理措施，包括機車退出人行道、清除路障、採用高壓透水地磚及押花式水泥地磚共用模式，兼顧耐用、質感及美感。