〈台北都會〉深澳燃煤電廠恐復活 新北憂空品崩壞

2017-06-18

林口電廠第三機組 明年也要啟用

〔記者何玉華、黃佩君／綜合報導〕深澳燃煤電廠擬擴建復活，新北市環保局表達反對，希望台電選擇乾淨能源或綠能發電，其實，新北市境內已有一座燃煤的林口電廠，環保局評估，林口電廠明年第三機組也啟用後，佔全市硫氧化物排放總量廿％，若加上深澳電廠則高達四十四％，新北市空氣品質要邁向二級防制區，將遙遙無期。

環保局副局長王美文說，台電林口電廠要汰舊換新時，當時台北縣政府也反對並提出許多意見，最終環評仍通過；去年陸續啟用兩機組試車，台電強調是接近燃燒天然氣國家標準的「超超臨界」燃煤機組，但仍有民眾反映空氣品質受影響，市議員鄭戴麗香曾提出質詢，表達對第三機組加入運轉後的擔憂，希望能不增加機組。

林口電廠人員說，煙囪有廿四小時煙氣監測系統連線到新北市環保局，排放數據同步公布在環保局、環保署、台電公司網站，是用最新的科技管理污染，排放標準都遠低於環保法規要求，例如硫氧化物（Sox）標準值是六○ppm，電廠降至五至一○ppm；氮氧化物（NOx）標準值七○ppm，電廠降至十六至廿三ppm。

對於民代反映空品受影響，電廠人員則說未曾聽聞，指所在地林口下福里距八里區有段距離，是否受其他因素影響，須進一步釐清。

硫氧化物排量破表 市府盼改燃料

王美文說，民國一○三年空氣品質防制訂定細懸浮微粒PM2.5標準，新北市從原本符合空氣品質標準的「二級防制區」變為不符合的「三級防制區」（全台僅花蓮、台東是二級防制區），目前全市PM2.5年平均值為十八．七微克／立方公尺，距標準十五微克／立方公尺仍有差距；在林口電廠現況下就須減量，若再增加使用高污染燃煤的深澳電廠，要達到二級防制區，難上加難、遙遙無期。希望除了燃煤電廠，台電能評估使用更乾淨燃料或其他綠能。

台電：機組較環保 速提替代方案

台電則說，深澳電廠更新計畫已採用如林口電廠的環保高效率火力機組，也縮小裝置容量，降低空污排放近六十％。至於新北市府提出深澳電廠改燃氣，環差初審時，居民也已清楚表達不希望新增天然氣儲槽立場，深澳電廠腹地狹小，也無接收港，改燃氣在儲槽或輸氣管上，恐都有相當難度；但環差會議要求台電補件，台電也將儘速提出替代方案，以供討論。

【小檔案】林口、深澳 新北擁兩座燃煤電廠

台電林口電廠擴建更新案在民國九十七年七月二日有條件通過環評，台電除了承諾碳排放改善水準，並承諾在當時的台北縣一千公頃地種一百萬棵樹，彌補燃煤所排放的二氧化碳；不過，「一百萬棵樹」找不到地方種，改以「種八六三棵樹、汰換八萬五八二○盞ＬＥＤ路燈替代」，當時曾引起議員不滿，台電則說，替代方案每年減少的碳排放超過四．五萬噸，是原方案的四倍以上。

深澳火力發電廠於四十九年興建啟用，發電量四十萬瓩，是台灣第一個採用高壓高溫再熱機組的火力電廠，但因機組老舊發電效率低，於九十六年除役。行政院於九十四年核定投資五百八十億元，在深澳發電廠舊址更新擴建兩部單機容量八十萬瓩燃煤機組，並於蕃仔澳灣設置卸煤碼頭供煤，預計一○二年運轉，遭居民反對而未興建。近年台電二度發包進行復轉評估計畫，在環保署進行環境影響差異分析審查。（記者何玉華整理）