〈台北都會〉五股綠竹筍王出爐 今年嫩又甜

2017-06-09

〔記者葉冠妤／新北報導〕五股筍王出爐！五股區農會昨舉辦綠竹筍選美評鑑大賽，五十八位參賽農友中，莊崴森脫穎而出，勇奪冠軍。莊說自己靠的是有機農法，最大難關是病蟲害常讓賣相不夠好看，從農十四年來，嘗試過各種方法，吃盡苦頭，這次卻能在外觀、甜度、色澤上都勝出，「實在得來不易啊！」

原本從事機械設計業的莊崴森，因父親身體欠佳，九十三年毅然回到家裡繼承父親衣缽，雖然從小就開始幫忙採筍，但轉作專職農夫，仍舊得從頭學起。莊崴森說，當年有機農法剛萌芽，「我不想走傳統老路，所以選擇試試看。」

莊崴森開始四處拜訪前輩、研究單位找尋資料後，才發現無論在學界、業界、官方單位等的資源都不多，「只好憑空想像，就像盲人摸象。」由於有機農法工序繁雜，需人工除草，也需克服病蟲害，光是培養土壤環境，就能耗費好多年。

至今從農十四年，莊崴森前幾年參賽得過一次殿軍，今年則是首度拿下筍王寶座。莊崴森說，今年受到氣候溫差大的影響，不好管理，但好在水分充足，讓口感甜嫩。

產期比往年晚半個月

五股區農會表示，今年因氣候關係，綠竹筍產期較往年晚了近半個月，上級品的市場價大約一斤一五○至一八○元，每斤比往年高了約二十元，但在嫩度、甜度上絕佳，且未受到日前暴雨太多影響，現在正是開始品嘗五股綠竹筍的好時機。