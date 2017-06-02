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〈南部〉輕軌C8～C12初勘過關 可望七月通車

2017-06-02

〔記者葛祐豪／高雄報導〕輕軌正式跨過愛河！高雄環狀輕軌第一階C8高雄展覽館站至C12駁二大義站，昨天通過初勘，順利的話，可望於七月初通車。

至於第一階段最後的C12至C14哈瑪星站，預計今年六月底鋪軌完成，九月通車。

高雄環狀輕軌第一階段C8高雄展覽館站至C12駁二大義站路段，市府昨天完成初勘，初勘委員結論為「有條件同意初勘合格」，希望儘速改善缺失，暫訂於六月十九日由交通部履勘，力拚七月通車至駁二大義站。

十二名初勘委員由台大土木工程系教授許添本擔任總召集人，並於特殊高架站真愛碼頭站（C11站）進行狀況模擬演練，假設列車於充電時發生火災，造成旅客受傷，在車站執行旅客疏散及傷患救援作業，消防車、醫護車也立刻出勤。

許添本指出，整個旅客疏散、撲滅火勢及聯繫通報均十分到位，以最快速度達成救援。

初勘結果昨天傍晚出爐，共開出「履勘前須改善事項」二項，包括C11站尾端欄杆應包覆完成，及C12站上行月台漏水狀況應改善；另有「一般注意改善事項」十二項、「後續建議改善事項」十五項，高雄市捷運局表示，將於短期內完成改善。

捷運局強調，高雄輕軌從一○四年十月C1-C4站通車以來，平均日運量從八百人次，成長到目前的五千一百人次，假日更達一萬人次，累積運量已超過一五○萬人次。

高市府秘書長楊明州指出，今年七月將在駁二舉行全球電競賽，輕軌延伸到駁二，將可載運更多參觀人潮。

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