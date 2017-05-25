〈北部〉武荖坑轉型 林德福促設探索教育園區

2017-05-25

林：體育署可列為示範場域

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所有意在武荖坑風景區旁設置殯葬區，引起反彈聲浪，宜蘭縣籍體育署長林德福臉書貼文，希望把武荖坑列為探索教育示範場域；縣府工旅處說，去年便啟動轉型，爭取列入前瞻計畫。

林德福以「武荖坑，可以有更好的未來」為題PO文，直指他與專家學者討論，要全面推動我國戶外探索教育課程，一致認為近山傍水的武荖坑是合適地點，如果宜蘭縣政府支持，體育署將列為示範場域，武荖坑的未來，顯然有很多可能，應有更多討論空間，盼事情（設立殯葬區爭議）可以轉圜。

宜縣府：去年便啟動 爭列前瞻

縣府工旅處長陳長偉回應，宜蘭綠色博覽會活動地點，從武荖坑移師冬山河生態綠舟，前縣長林聰賢在去年底縣長任內，敲定武荖坑轉型為戶外探索教育園區，今年二月，縣府為此組團到新加坡考察，當時縣政顧問林德福隨團參訪，代理縣長吳澤成上任後，指示工旅處加快腳步，並請教育處利用園區作為新課綱教學場域。

「縣府、體育署攜手合作！」陳長偉說，感謝林德福對家鄉的關心，願意挹注資源大力協助，工旅處編列一百萬元預算作規劃，至於武荖坑未來走向，縣府、體育署看法一致，雙方若能攜手合作，相信一定能成功轉型。

宜蘭縣議員邱嘉進說，武荖坑擁有得天獨厚條件，縣府去年開始籌設戶外探索教育園區，他要求以自然生態為核心，必須兼顧環境教育與觀光遊憩功能，樂見體育署助一臂之力。

蘇澳鎮長：殯葬區不會影響景觀

蘇澳鎮長陳金麟說，蘇澳鎮殯葬設施新建工程，提供武荖坑九股段等五個地點選址，全案仍在評估階段，尊重各界不同聲音，從設計藍圖看來，新式殯葬區不會影響武荖坑風景區的景觀及水源，如果設計得宜，像是相關設施融入當地地景，也能與風景區共存共榮。