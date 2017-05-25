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〈中部〉生煤許可證展延？ 六輕員工、環團各唱各調

2017-05-25

〔記者詹士弘／雲林報導〕台塑六輕近兩月有十張生煤許可證到期，縣府昨天召開「生煤展延許可證公聽會」，環團要求不應再發許可證，並要六輕提出天然氣取代燃煤時間表；六輕則有五百名員工到場捍衛工作權，雙方數度言詞衝突；台塑化則表示，改天然氣工程案要七百億元，不是說做就做。

台塑六輕約五百名員工為捍衛工作權，從六輕搭遊覽車到斗六參與公聽會，高舉「捍衛工作權」、「環保勞權兼顧」等看板，強調政策要改需透過立法程序，政府不能要給就給，要停就停，這是「土匪政府」。

環團也到場高舉抗議布條，並指出生煤許可證有爭議，但縣府限制發言時間四分鐘，會議僅兩小時，根本是敷衍了事，而雲林要改善空氣污染，但中央卻頻頻提出缺電來恐嚇。

昨天的公聽會警方出動兩百四十八名警力隔開六輕與環團人馬以維持秩序，雙方偶有擦槍走火，言語互槓，但過程大致平和。

六輕員工在公聽會中異口同聲表示，六輕如關廠，四萬員工生計無望，他們並以台化彰化廠關廠後彰化空氣品質沒有明顯改善為例，強調關廠無助於空氣品質；他們也指燃煤改天然氣無法說改就改，政府要給時間。

環團則表示，他們並未要求六輕關廠，只是希望將燃燒生煤改為天然氣，要求台塑化拿出時間表，否則只是「打假球」；而且雲林罹癌人數節節升高，雲林縣府要提具體辦法來減少污染源。

環保局表示，單一重大污染物排放廠關廠對下風處的空氣品質會有改善，但對區域的空氣品質影響不大，目前空污屬於區域性問題，需要跨縣市污染總量管控。

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  • 環團要求六輕提出天然氣取代燃煤的時間表。（記者詹士弘攝）

    環團要求六輕提出天然氣取代燃煤的時間表。（記者詹士弘攝）

  • 六輕員工捍衛工作權要求依法發放燃煤許可證。（記者詹士弘攝）

    六輕員工捍衛工作權要求依法發放燃煤許可證。（記者詹士弘攝）

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