〈台北都會〉台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來

2017-05-24

〔記者張議晨、沈佩瑤／台北報導〕台北市去年代燒雲林垃圾引發爭議，環保局長劉銘龍昨天於台北市議會警政衛生委員會報告時又自爆，最近接獲環保署聯繫，請求北市代燒新竹縣垃圾。此話一出，立即遭委員會召委陳孋輝批評，為何其他縣市不申請興建焚化廠，反要北市代燒垃圾，產生空污都由北市民承受？她要求環保局不應再開代燒大門。劉則回應，代燒程序都是依照去年議會決議辦理。

台北市三座焚化廠每日垃圾處理量約二千八百公噸，扣除自身垃圾，還有約八百公噸餘裕量。依去年議會通過的附帶決議，代燒垃圾總處理量不得超過北市垃圾處理量三％、約二萬公噸限制，且須協助回運焚化產生的底渣。

陳孋輝直言，內湖焚化廠已屆除役年限，但環保局不斷修復，讓爐子越燒越老，空污都由北市民承受。市議員王世堅也認為，幫外縣市代燒可以，但要基於「互惠」原則，他舉例，桃園市幫北市處理醫療廢棄物，若桃園需北市代燒垃圾，北市當然樂意，若是不相往來的縣市，就應慎重考慮。

劉銘龍解釋，北市每代燒一公噸垃圾，對方即須回運一．八公噸底渣，雙方是互惠。但王世堅回說，回運底渣算「物歸原主」，如同骨灰，燒完本就該還給當事人；而互惠是指長期幫忙北市處理廢棄物，而非幫北市處理底渣就叫互惠。

環保局副局長盧世昌受訪時說，新竹縣須處理垃圾量約五千噸，目前環保署還在統計各縣市焚化廠處理量，會不會幫新竹縣代燒，仍要看環保署最後決議。

市府：交由中央研議

市府發言人劉奕霆則說，柯市長認為「救急不救窮」，如果有接收到中央的訊息，那就交由中央來研議，但中央應負起統籌之責。