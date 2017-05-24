〈台北都會〉台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來
〔記者張議晨、沈佩瑤／台北報導〕台北市去年代燒雲林垃圾引發爭議，環保局長劉銘龍昨天於台北市議會警政衛生委員會報告時又自爆，最近接獲環保署聯繫，請求北市代燒新竹縣垃圾。此話一出，立即遭委員會召委陳孋輝批評，為何其他縣市不申請興建焚化廠，反要北市代燒垃圾，產生空污都由北市民承受？她要求環保局不應再開代燒大門。劉則回應，代燒程序都是依照去年議會決議辦理。
台北市三座焚化廠每日垃圾處理量約二千八百公噸，扣除自身垃圾，還有約八百公噸餘裕量。依去年議會通過的附帶決議，代燒垃圾總處理量不得超過北市垃圾處理量三％、約二萬公噸限制，且須協助回運焚化產生的底渣。
陳孋輝直言，內湖焚化廠已屆除役年限，但環保局不斷修復，讓爐子越燒越老，空污都由北市民承受。市議員王世堅也認為，幫外縣市代燒可以，但要基於「互惠」原則，他舉例，桃園市幫北市處理醫療廢棄物，若桃園需北市代燒垃圾，北市當然樂意，若是不相往來的縣市，就應慎重考慮。
劉銘龍解釋，北市每代燒一公噸垃圾，對方即須回運一．八公噸底渣，雙方是互惠。但王世堅回說，回運底渣算「物歸原主」，如同骨灰，燒完本就該還給當事人；而互惠是指長期幫忙北市處理廢棄物，而非幫北市處理底渣就叫互惠。
環保局副局長盧世昌受訪時說，新竹縣須處理垃圾量約五千噸，目前環保署還在統計各縣市焚化廠處理量，會不會幫新竹縣代燒，仍要看環保署最後決議。
市府：交由中央研議
市府發言人劉奕霆則說，柯市長認為「救急不救窮」，如果有接收到中央的訊息，那就交由中央來研議，但中央應負起統籌之責。
看更多！請加入自由時報粉絲團
新竹縣長邱鏡淳說，城市之間本來就是合作、互惠的，為了解決新竹縣的垃圾問題，他昨天早上也會同縣府環保局北上尋求環保署的協助，對於台北市議員的「異」見，他將持續透過環保署協助溝通。縣府環保局長黃士漢也說，…
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 自由談》司法制度的囚徒
- 〈全球AI圍棋最前線〉圍棋AI如哈伯望遠鏡 AlphaGo擊敗中國最強圍棋高手柯潔
- 自由廣場》老師留職停薪錯了嗎？
- 拚一軍千場出賽 岱桑下週三軍實戰
- ＷＨＡ拒台》蔡：健康不應有除非的前提
- 王令麟聲請解除境管 駁回確定
- 陳時中4天雙邊會談逾30場 包括美日部長
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 川普為平衡預算 大砍弱勢醫療補助
- 顏艾琳／失眠的孩子
- 富邦剃頭令 「髮」外不開恩
- 對丈夫沒火花 妻子坦承曾出軌
- 進口貨免稅降門檻 最快9月
- 澎科大濺血 僑生身中3刀
- 周董犧牲打 兄弟擒悍將
- 黨產會：國發院案 國民黨強取人民財產
- 美駐中新任大使 習近平舊識
- 衣索比亞艾德哈諾姆當選新任世衛秘書長
- 練兵兼養球迷 中職新球團從二軍打起
- 性侵欲殺女醫檢師 惡狼二審判13年半
- 05/24 各報重點新聞一覽
- 去大學修財經 組詐騙集團撈錢
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Allies speak out for Taiwan at WHA
- 《中英對照讀新聞》’Lady Cynthia’ rhododendron bush puts Canada town on the map 「辛西亞夫人」杜鵑花叢讓加拿大小鎮聲名大噪
- 李榮浩過足戲癮 MV醉後失控
- 《焦點評論》「台僑」不是「華僑」
- 4月新承作房貸 5大銀行月減75億元
- 〈圖文專欄〉黛安的微醺畫語
- 在日台僑團體大融合 將成立全台連
- 東亞錦標賽12人名單 下週有譜
- 社論》北京改變現狀 小英還能維持現狀？
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 恐攻影響演唱會
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hochen Tan defends shortened hours
- 自由廣場》〈林保華專欄〉中國特務滲台談國防與國安
- 面板一年漲勢告終 中尺寸本月小跌1美元
標題：〈台北都會〉台北》垃圾代燒不完? 雲林才接 竹縣也來
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email