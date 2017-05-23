〈南部〉壽山下軍事古道 年底修復重現
2017-05-23
劉銘傳強化防務 運砲、建砲台
〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山腳下的軍事古道，包括硓（石古） 石牆、機槍堡、防空壕等設施，高雄市都發局著手展開修復，預計今年底完工開放。
高雄市都發局指出，台灣首任巡撫劉銘傳為強化打狗港防務，一八八六年在壽山興建大坪頂砲台，一八八九年向英國採購三十一尊阿姆斯壯後膛砲，其中三尊以人力沿登山街六十巷的石階古道運送上山安裝。
日皇太子裕仁 登古道俯瞰港灣
日治時期，居住哈瑪星的日本人步行古道登山攬勝，一九二三年，日本皇太子裕仁也曾登踏古道，俯瞰港灣美景，並於一九二八年興闢壽山紀念公園，登山街六十巷古道因此變身為「展望道」，俯瞰港區的制高點，遊憩功能取代清領時期的軍事運輸用途。
高雄市都發局考證清領、日治至戰後時期的環境變遷後，正著手展開歷史場域修復工程，見證此一歷史的軍事古道，即將重現！
還原歷史場域 哈瑪星再添景點
都發局長李怡德說，依據一九四四年美軍拍攝的航測照片顯示，登山街六十巷中山大學宿舍區及下方平台，在二戰期間屬於港務官舍，至今尚有防空壕及機槍堡等軍事遺跡。
李怡德強調，市府與中山大學合作，將古道及周邊場域的修復工程納入「興濱計畫」，預計今年底完工開放，將還原硓（石古）石牆、古道、機槍堡、防空壕等設施，並整理莎草濕地、山泉水道等自然地景，為哈瑪星增添一處歷史解說與自然休閒的新去處。
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