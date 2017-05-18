〈北部〉竹東垃圾堆如山 恐污染水源
多達4千公噸 位在水質保護區內
〔記者蔡孟尚、廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮垃圾場的垃圾堆積多達四千公噸，前天大雨，縣議員周江杰憂心沖刷產生的污水直接排放到沙坑溪，順流而下恐怕已影響大新竹地區的民生用水安全，昨天在議會質詢，要求縣府重視。
縣府環保局長黃士漢答詢說，竹東垃圾場堆置轉運垃圾是符合規定的暫行性處置，下方設有污水收集池，防止污染下方野溪，可以放心，且目前已開始逐日清運堆置垃圾，在尋求到其他縣市焚化廠支援後，清運量可再提升。
縣環保局：下方有設污水收集池
上週曾為此帶竹東鄉親到縣府門口丟垃圾抗議的竹東鎮民代表會副主席鄭朝日、五豐里里長邱文郎表示，會持續監督垃圾清運作業，如果縣府沒有拿出有效作為，還會再去抗議。
周江杰說，竹東鎮垃圾場位於頭前溪的水質水量保護區內，依法不能堆置垃圾，但從去年底開始到現在已堆了約四千噸垃圾，且上方毫無覆蓋，前天下一整天大雨，沖刷垃圾產生的污水排放到下方沙坑溪裡，再順流排進頭前溪，恐已影響到更下游的竹北市和新竹市用水。
周江杰說，隨著天氣逐漸炎熱，堆置的垃圾不但孳生蚊蠅且發出惡臭，嚴重影響環境衛生，附近居民苦不堪言，都在問「什麼時候可以清走？」
活化竹北、新豐掩場 地方促先清垃圾
此外，縣府爭取在七月執行一億兩千萬元的竹北、新豐區域垃圾掩埋場活化再利用工程，昨天召開說明會，並前往現勘。
議長張鎮榮與兩地多名議員昨天要求環保局先與地方協調，訂出垃圾清運時程，關心當地住戶的困擾及健檢、裝紗窗等需求；竹北市長何淦銘要求先儘快載走露天新堆置的六千公噸垃圾並期盼中央協調支援。
黃士漢說，掩埋場活化計畫爭取不易，他承諾將儘量請中央保留補助，在垃圾尚未清除前暫緩執行活化工程。
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標題：〈北部〉竹東垃圾堆如山 恐污染水源
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