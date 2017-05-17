〈中部〉國民黨主席改選 洪秀柱嗆：我是中國人

2017-05-17

〔記者張瑞楨、蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕國民黨主席選舉進入最後衝刺廝殺階段，六名候選人中，四名昨天不約而同到台中市拜票。其中，以洪秀柱最辛辣，她質疑五位候選人，不敢說出自己是中國人，還意有所指說，這是一場「回到過去李登輝時代的黑金國民黨年代？還是面向未來？」的選舉；不過，候選人詹啟賢卻說，國民黨有兩大問題，包括陷於族群與意識形態的致命傷，以及長期利益糾葛。

洪秀柱於東區富台與福聯新城拜票時指出，國民黨失去理念，讓年輕人印象中，「以為國民黨跟黑金在一起」，這場黨主席選舉，是要讓國民黨回到李登輝時代的黑金國民黨年代？還是面向未來？民進黨再如何陷害，努力團結就能站起來，卻有人在兩黨之間換來換去，「今天你是國民黨，明天跑到民進黨，後天認為國民黨不錯，又回到國民黨」，這種人沒有人格，但洪秀柱沒有具體指名是誰。

洪秀柱強調「我們就是中國人」，連蔣經國都說自己是台灣人，也是中國人，其他五人敢不敢講「我是台灣人，也是中國人？」不要提到蔣經國就流眼淚，卻不敢講蔣經國講的話。

詹啟賢指無法跳脫族群、意識形態

候選人詹啟賢則於台中市接受廣播電台訪問時指出，國民黨有二個問題，其一是陷於族群及意識形態無法跳脫出來，這是致命傷，其二是長期的地方利害關係、派系鬥爭，花錢綁樁，社會很不喜歡，民眾對民進黨失望，但國民黨的聲望卻未見起色，這就是國民黨的問題。

候選人郝龍斌與前市長胡志強一起接受群健有線電視專訪時表示，為了市長選舉勝選，要在台北與台中組市政監督團，協助國民黨台北市及台中市的市長參選人儘早進入狀況；至於未來總統人選，郝龍斌表示，誰能帶領國民黨重返執政，就支持他，台灣才有希望。

候選人吳敦義造訪台中市清水區紫雲巖，參加回鑾安座典禮，分送壽桃喜糖給信眾，紫雲巖主委吳勝隆呼籲大家支持吳敦義參選黨主席，場面熱鬧。