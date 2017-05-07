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〈南部〉助88歲嬤採鳳梨 農業師傅兼逗笑

2017-05-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣農業缺工嚴重，農業師傅高雄場三十人超搶手，一個月完成五一四個任務，班表已排至六月中旬，八旬阿嬤李王連喜因老伴生病，忙不過來，一度想放棄；班長蕭彣宇、陳進堂、林文炳代替阿嬤老伴，協助解決載運等困難，還會說笑話療癒心靈，阿嬤把三人當成孫子，經常煮好料慰勞他們，成為最佳夥伴。

南部正值鳳梨等採收季，大樹區八十八歲阿嬤李王連喜與丈夫種植鳳梨一輩子，近年丈夫生病、行動不便，她放不下一生心血，獨自種植四甲地鳳梨，還要照顧丈夫，加上年紀大、體力有限，每天忙不過來，一度想放棄。

農業師傅蕭彣宇、林文炳是空軍退役，陳進堂則是國小主任退休，三人挑戰農業師傅工作，每天清晨五時開車接阿嬤去田裡，幫忙做粗重工作，看阿嬤很辛苦，每天說笑話逗她開心，化解她生活上的苦悶。阿嬤笑說，還好有這群生力軍幫忙，否則她真的做不下去了。

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  • 班長蕭彣宇（左）、陳進堂（中）、林文炳協助李王連喜阿嬤（前）種鳳梨。（記者陳文嬋攝）

    班長蕭彣宇（左）、陳進堂（中）、林文炳協助李王連喜阿嬤（前）種鳳梨。（記者陳文嬋攝）

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