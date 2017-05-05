〈南部〉台東連建棒壘球場 足球界鳴不平

2017-05-05

期盼有專屬足球場多年

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市豐田棒壘球場前天啟用，縣府接著又要在金峰鄉蓋棒壘場，加上原有的棒球村、壘球場，及學校棒球場，足球界鳴不平：「台東棒壘球場還不夠多嗎？多年來台東足球界企盼有一專屬球場而不可得。」

豐田棒壘場啟用及將再建嘉蘭棒壘場的訊息引起民眾熱烈討論：「不要每次都是蓋棒球場，可以蓋個專業的足球場嗎」、「又多了一個養蚊子」、「是要蓋給誰用」！雖然負評不少，但也有人說肯定縣府造福偏鄉棒壘運動，特別是慢壘運動在鄉下盛行，非常需要就近的球場。

冠軍教練︰爭取受阻頻頻落空

台東足球界則由豐里國小足球教練劉明川帶頭發聲，希望縣府也顧慮到足球運動這幾年在台東相當興盛，應該建足球場了。

劉明川近年來帶領國小足隊屢獲全國冠軍，早年他帶小朋友到縣立體育場練足球，從這裡開始踢出好成績，但會干擾到其它運動的民眾；十多年前曾請市公所提供海濱公園旁的閒置土地，他自費整理成克難球場，整好了，卻被民眾當停車場。

他說，民國九十八年爭取到豐田公園預定地建足球場，卻因市公所行政問題，補助款被收回，後來縣府接手在一百零一年闢建運動公園，完工後卻變荒草地，沒想到，前天竟變成棒壘場。

劉明川說，闢建足球場的經費並不高，最重要的是有地點，太平溪的高灘地目前正在整地建籃球場，希望縣府也再挪出空間闢足球場，並不會影響行水區。

教育處︰學校操場可當足球場

台東縣教育處長劉鎮寧說，其實民眾誤解，台東的棒壘球場並不多，只有棒球村，及南王國小旁的慢壘場，加上豐田簡易棒壘場。未來會在南迴再建一座，是考量到南迴線都沒有棒壘球場。

他說，事實上，學校的操場都可當作足球場，所以教育處目前並無建足球場的規畫。