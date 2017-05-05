〈南部〉養殖結合科技 無人機嘛會餵魚
〔記者蔡文居／台南報導〕「電腦嘛會撿土豆，無人機嘛會餵魚！」
昨天首航試飛 順利投料
台江在地漁人顏榮宏與國立高雄海洋科技大學合作，將無人機運用到水產養殖自動投餌機來使用，這也是台灣水產養殖利用無人機投料的創舉。昨舉行首航試飛，投料過程相當順利，未來計畫提升到卅公斤，甚至透過程式設計，讓無人機定時起飛餵食，以後漁民不用出門就可以在家養魚！
漁民不出門 在家也能養魚
台江碩士漁民顏榮宏，將漁業養殖與科技結合，先後與學界合作研發節能水車、太陽能烘乾屋，還養出「六尾斤」的大草蝦，素有「科技漁民」之稱。這次在安南區舉行的試飛，無人機研發團隊先在無人機裝上自動投餌器，搭配兩個鏡頭，從鏡頭傳回的螢幕畫面可以看到魚群的位置，再啟動開關投餌，無人機繞行三池魚塭後再飛回岸上，過程順利。
同時監控魚塭變化 隨時處理
顏榮宏表示，水產養殖以往多採固定式投餌，「朝九晚五」投飼料，一整天下來，總會有飼料沈底而影響水質環境，嚴重者甚至可能發生魚群暴斃危機。現在藉由無人機的影像回傳，達到眼見為憑的餵養，對於草蝦、龍膽石斑等高經濟養殖，可以有效減少人力及節省飼料，同時還可監控魚塭環境，隨時掌握魚塭變化，一有狀況可以馬上進行處理。
他說，這次試飛比他預期的效果還要好，計畫向國科會申請專案補助，讓這項技術得以普遍應用。
高雄海科大電訊工程系副教授翁健二，過去曾執行無人機一千公尺高空環境採樣拍攝計畫，其團隊從遙控直升機到四軸、六軸、八軸無人機，均駕輕就熟。他說，首次執行水產養殖投餌，原本擔心魚群會被無人機螺旋槳的噪音嚇跑，但從無人機傳回的畫面，看到魚群並不受影響，而且可以更精準掌控魚群投餌。
他說，這次使用八軸無人機搭配兩公斤裝的投餌器，總重量約十公斤，可在五級陣風下的環境執行投餌，未來可以透過網路遙控，從電腦在遠端操控無人機，或規劃自動飛行投餌。以現今的科技，無人機要做到這樣的目標並不成問題。
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