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〈南部〉《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色

2017-05-01

〔記者葛祐豪／高雄報導〕力拚明年八月通車的高雄鐵路地下化工程，沿線將設置十處通勤車站，除了高雄車站外，另九座也各具特色，設計圖正式曝光。

台鐵捷運化地下化設置十座通勤車站，包括左營（舊城）站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、高雄車站、民族站、科工館站、正義站、鳳山車站。

綠意頂棚 高雄車站超美

十座車站中，最為人知的是高雄車站，交通部委託荷蘭知名建築團隊—麥肯諾建築師事務所，去年提出讓人驚豔的設計模擬圖，因應南部燠熱天候，在車站廣場上方設置綠意滿佈的大頂棚，網友看了直呼：「美呆了！」

不過，高雄車站屬於鐵路地下化「高雄計畫」的第二階段，還規劃兩棟十、十一層大樓，做為商業大樓及旅館，預計民國一一二年才會呈現在國人面前。

至於另九座車站，交通部鐵路改建工程局委託顧問公司的設計圖，近期也正式曝光，外觀各具特色，各站體的設計原則，以標榜自然節能、生態綠廊的綠建築為主。

呼應古蹟 三塊厝站懷舊

鐵路改建工程局表示，以三塊厝站為例，雖然是簡易站，但因站區緊鄰三塊厝古蹟木造火車站與三鳳中街，是高雄鐵道文化記憶的起點，因此出入口設計都以日式木構造，呼應三塊厝舊站古蹟，表現懷舊風格。

曲線造型 鼓山站結合地景

另一處鼓山站，因西鄰元亨寺，東接愛河，跨中都橋銜接古蹟唐榮磚窯廠，因此造型以山形及鼓韻轉換的曲線造型，與地景起伏結合。

美術館站 創造地景藝術

位於高美館文化園區的美術館站，是高雄市新興的優質文教住宅區。設計採創造地景藝術，以綠化的斜坡取代高直的水泥防洪牆。

高雄市工務局指出，高雄鐵路地下化完工後，十五．三七公里的鐵軌，將釋出超過七十一公頃的園道土地，市府規劃為綠色廊帶、自行車道及水廊帶，與各特色車站相呼應。

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  • 鼓山車站以山形及鼓韻轉換的曲線造型，與地景起伏結合。（取自鐵路改建工程局網站 ）

    鼓山車站以山形及鼓韻轉換的曲線造型，與地景起伏結合。（取自鐵路改建工程局網站 ）

  • 三塊厝站出入口設計都以日式木構造，呼應三塊厝舊站古蹟。（取自鐵路改建工程局網站 ）

    三塊厝站出入口設計都以日式木構造，呼應三塊厝舊站古蹟。（取自鐵路改建工程局網站 ）

  • 高雄車站將在車站廣場上方設置綠意滿佈的大頂棚。 （高雄市都發局提供）

    高雄車站將在車站廣場上方設置綠意滿佈的大頂棚。 （高雄市都發局提供）

  • 美術館站設計採創造地景藝術，以綠化的斜坡取代高直的水泥防洪牆。（取自鐵路改建工程局網站 ）

    美術館站設計採創造地景藝術，以綠化的斜坡取代高直的水泥防洪牆。（取自鐵路改建工程局網站 ）

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《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色

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