〈南部〉《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色
〔記者葛祐豪／高雄報導〕力拚明年八月通車的高雄鐵路地下化工程，沿線將設置十處通勤車站，除了高雄車站外，另九座也各具特色，設計圖正式曝光。
台鐵捷運化地下化設置十座通勤車站，包括左營（舊城）站、內惟站、美術館站、鼓山站、三塊厝站、高雄車站、民族站、科工館站、正義站、鳳山車站。
綠意頂棚 高雄車站超美
十座車站中，最為人知的是高雄車站，交通部委託荷蘭知名建築團隊—麥肯諾建築師事務所，去年提出讓人驚豔的設計模擬圖，因應南部燠熱天候，在車站廣場上方設置綠意滿佈的大頂棚，網友看了直呼：「美呆了！」
不過，高雄車站屬於鐵路地下化「高雄計畫」的第二階段，還規劃兩棟十、十一層大樓，做為商業大樓及旅館，預計民國一一二年才會呈現在國人面前。
至於另九座車站，交通部鐵路改建工程局委託顧問公司的設計圖，近期也正式曝光，外觀各具特色，各站體的設計原則，以標榜自然節能、生態綠廊的綠建築為主。
呼應古蹟 三塊厝站懷舊
鐵路改建工程局表示，以三塊厝站為例，雖然是簡易站，但因站區緊鄰三塊厝古蹟木造火車站與三鳳中街，是高雄鐵道文化記憶的起點，因此出入口設計都以日式木構造，呼應三塊厝舊站古蹟，表現懷舊風格。
曲線造型 鼓山站結合地景
另一處鼓山站，因西鄰元亨寺，東接愛河，跨中都橋銜接古蹟唐榮磚窯廠，因此造型以山形及鼓韻轉換的曲線造型，與地景起伏結合。
美術館站 創造地景藝術
位於高美館文化園區的美術館站，是高雄市新興的優質文教住宅區。設計採創造地景藝術，以綠化的斜坡取代高直的水泥防洪牆。
高雄市工務局指出，高雄鐵路地下化完工後，十五．三七公里的鐵軌，將釋出超過七十一公頃的園道土地，市府規劃為綠色廊帶、自行車道及水廊帶，與各特色車站相呼應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
力拚明年八月通車的高雄鐵路地下化工程，沿線將設置十處通勤車站，除了高雄車站外，另九座也各具特色，設計圖正式曝光。台鐵捷運化地下化設置十座通勤…
- 朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備
- 台鐵斷電封鎖搶救出軌車輛 預計不會影響白天列車
- 小宇難解感情觀 對戲XX秒崩潰
- 龍千玉一句話 知名詞曲家點頭寫歌
- 《健康充電站》治療關節炎講座、狼瘡腎炎講座
- 打女友、家人牌 警勸降解危機
- 社論》川普、小英比比看！
- 胡茂昌︰女兒考量家計 考上公費留學
- 熱狗二度未婚當爸 放話不跟同一女生2孩
- 川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈
- 川普擬大砍企業稅率 恐引發全球減稅戰
- 演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了
- 是否對北韓動武？ 川普︰很快就知道
- 〈50 Plus〉病歷 如人生履歷
- 口水亂噴 前瞻失焦
- 沉醉花園城市─紐西蘭基督城
- 二度通話 川普肯定杜特蒂反毒
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan’s Tai wins women’s title at Badminton Asia
- 自由廣場》（澄社評論）往上提升或向下沈淪？
- 《中英對照讀新聞》Cassini Survives First "Grand Finale" Dive 卡西尼號倖存於首次「最終任務」俯衝
- 主計長駁「前瞻＝錢坑」 蔡政府8年舉債 比馬少5120億
- 自由共和國》礒﨑敦仁／美國和朝鮮在強硬對抗中摸索對話機會？
- 興南夜市 小吃、服飾齊備
- 逼淫單親媽、猥褻教師 慣犯判6年
- 小檔案：中華救助總會
- 中職》陳子豪「最年輕3響砲」 賞獅7連敗
- 台大女廁偷拍 又一男稱課業壓力大
- 姚瑞中／【九○留影】
- 自由廣場》勞動部長官，我們不是「黑手」！
- 中職》全壘打榜前5傑 兄弟佔4人
- 〈旅遊的滋味〉倫敦彩虹遊行
- 擁槍販毒 仙人跳 都更恐嚇 劉邦誠犯案累累
- 手指吃蘿蔔乾 戴副木助復腱
- 自由談》兩個八千億，藍軍態度差很大！
- 建仔大聯盟處女秀 等12年今重見
- 要打給幼子看 火哥老當益壯
- 女友溫情喊話︰未來的路 陪我走
- 《中日對照讀新聞》20歳の女子大生が琵琶湖に浮かぶ島へ移住－20歲女大學生移居琵琶湖的浮島
- 多麼痛的領悟～ 郭嚴文傷癒感觸深
- 〈親子會客室〉鼓勵孩子獨立
標題：〈南部〉《高雄》鐵路地下化10車站 造型綠意各具特色
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email