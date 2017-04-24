〈北部〉開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議
見解不同 桃園景福宮未參加
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪仁和宮主祀開漳聖王，從清康熙十二年（西元一六七三年）草創至今有三四四年歷史，是許多奉祀開漳聖王廟宇的開基祖廟，相傳三級古蹟桃園景福宮（桃園大廟）也由此分靈；廟方昨天舉辦「桃竹苗開漳聖王公集結」慶典團拜活動，邀請分香友宮回廟參加三獻大禮，計有十五家回廟謁祖，但桃園景福宮並未參加，也掀開景福宮是否從仁和宮分靈的爭議，原因就在景福宮管委會對於分香緣由有不同見解。
景福宮副主委郭明俊表示，景福宮建於乾隆十年（西元一七四五年），是全台規模最大的開漳聖王廟，為桃仔園古城的核心所在，有很多人以為景福宮主祀的開漳聖王是從大溪仁和宮分香，其實是以訛傳訛，廟方考據廟誌和史料都無此記載，景福宮與仁和宮同樣奉祀開漳聖王，有廟慶活動理應相挺，但是因為收到仁和宮邀請函寫的是「回祖廟」，為了避免困擾，因此未參加昨天的活動。
郭明俊說，唐朝將領陳元光因平定閩粵三十六寨，建堡屯兵，安定邊陲，過世後被尊稱為開漳聖王，景福宮供奉的開漳聖王，是陳家後代子孫從福建漳州遷台後在家祠供奉的，後來才開放民眾膜拜，對於桃園縣誌記載有誤，廟方也曾去函要求更正。
包括前副總統呂秀蓮、市長鄭文燦、立委趙正宇、吳志揚、大溪區長黃睿松等人昨天均參加仁和宮的三獻大典，感受開漳聖王「信徒滿天下，香火傳千里」的精神，祈求開漳聖王守護大溪的各項建設，庇佑鄉親。
鄭文燦表示，大溪富有文化歷史，是台灣文化的故鄉，也是桃園歷史的起點，河洛人、客家人、平埔族都曾於此共同開發，見證桃園開發的歷史，以及台灣先民開發的足跡；仁和宮也是桃園第一間環保寺廟，兼顧傳統信仰與環保。
大溪仁和宮董事長藍勝民指出，仁和宮是全台開漳聖王的開基祖廟，台灣早期陸路不發達，先民多由淡水經大漢溪搭船由大溪粟子園上岸，所以開基聖王祖廟就像北港媽祖廟一樣，每年都邀請分香的宮廟回廟進香。
藍勝民說，相傳清康熙年初，延平郡王鄭成功率領閩南、粵東地方人民來台開墾，隨後有漳州府漳浦縣兄弟二人，迎其家鄉漳浦威惠廟的開漳聖王「三祖」金身，尊稱「三王公」，至台灣台北滬尾（新北市淡水區）經商，康熙十二年，「三王公」託夢，要兩兄弟由水路南下，兩兄弟來到大溪仁和宮現址，打算歇息後繼續南下，啟程時卻無法移動神像，經擲杯請得神諭於此建廟奉祀。
雙方將依史料探討 釐清爭議
對於景福宮未參加謁祖慶典，藍勝民解釋，新北市新店太平宮也是從仁和宮分香，太平宮的建廟時間還比景福宮更久，針對景福宮內部對於主祀的開漳聖王是否從仁和宮分香存有疑慮，雙方已計畫依據改制前的台灣省志及桃園縣誌等史料，將擇日面對面探討景福宮的來龍去脈，釐清爭議。
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標題：〈北部〉開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議
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