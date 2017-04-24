| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
法總統大選首輪投票 馬克宏、勒班篤定進第二輪 各地有雨午後漸歇 週三鋒面又來！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議

2017-04-24

見解不同 桃園景福宮未參加

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪仁和宮主祀開漳聖王，從清康熙十二年（西元一六七三年）草創至今有三四四年歷史，是許多奉祀開漳聖王廟宇的開基祖廟，相傳三級古蹟桃園景福宮（桃園大廟）也由此分靈；廟方昨天舉辦「桃竹苗開漳聖王公集結」慶典團拜活動，邀請分香友宮回廟參加三獻大禮，計有十五家回廟謁祖，但桃園景福宮並未參加，也掀開景福宮是否從仁和宮分靈的爭議，原因就在景福宮管委會對於分香緣由有不同見解。

景福宮副主委郭明俊表示，景福宮建於乾隆十年（西元一七四五年），是全台規模最大的開漳聖王廟，為桃仔園古城的核心所在，有很多人以為景福宮主祀的開漳聖王是從大溪仁和宮分香，其實是以訛傳訛，廟方考據廟誌和史料都無此記載，景福宮與仁和宮同樣奉祀開漳聖王，有廟慶活動理應相挺，但是因為收到仁和宮邀請函寫的是「回祖廟」，為了避免困擾，因此未參加昨天的活動。

郭明俊說，唐朝將領陳元光因平定閩粵三十六寨，建堡屯兵，安定邊陲，過世後被尊稱為開漳聖王，景福宮供奉的開漳聖王，是陳家後代子孫從福建漳州遷台後在家祠供奉的，後來才開放民眾膜拜，對於桃園縣誌記載有誤，廟方也曾去函要求更正。

包括前副總統呂秀蓮、市長鄭文燦、立委趙正宇、吳志揚、大溪區長黃睿松等人昨天均參加仁和宮的三獻大典，感受開漳聖王「信徒滿天下，香火傳千里」的精神，祈求開漳聖王守護大溪的各項建設，庇佑鄉親。

鄭文燦表示，大溪富有文化歷史，是台灣文化的故鄉，也是桃園歷史的起點，河洛人、客家人、平埔族都曾於此共同開發，見證桃園開發的歷史，以及台灣先民開發的足跡；仁和宮也是桃園第一間環保寺廟，兼顧傳統信仰與環保。

大溪仁和宮董事長藍勝民指出，仁和宮是全台開漳聖王的開基祖廟，台灣早期陸路不發達，先民多由淡水經大漢溪搭船由大溪粟子園上岸，所以開基聖王祖廟就像北港媽祖廟一樣，每年都邀請分香的宮廟回廟進香。

藍勝民說，相傳清康熙年初，延平郡王鄭成功率領閩南、粵東地方人民來台開墾，隨後有漳州府漳浦縣兄弟二人，迎其家鄉漳浦威惠廟的開漳聖王「三祖」金身，尊稱「三王公」，至台灣台北滬尾（新北市淡水區）經商，康熙十二年，「三王公」託夢，要兩兄弟由水路南下，兩兄弟來到大溪仁和宮現址，打算歇息後繼續南下，啟程時卻無法移動神像，經擲杯請得神諭於此建廟奉祀。

雙方將依史料探討 釐清爭議

對於景福宮未參加謁祖慶典，藍勝民解釋，新北市新店太平宮也是從仁和宮分香，太平宮的建廟時間還比景福宮更久，針對景福宮內部對於主祀的開漳聖王是否從仁和宮分香存有疑慮，雙方已計畫依據改制前的台灣省志及桃園縣誌等史料，將擇日面對面探討景福宮的來龍去脈，釐清爭議。

廣告
  • 大溪仁和宮是開漳聖王的發源地，分香出去的桃竹苗開漳聖王公相招回仁和宮謁祖。（記者李容萍攝）

    大溪仁和宮是開漳聖王的發源地，分香出去的桃竹苗開漳聖王公相招回仁和宮謁祖。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
蒙眼下棋1打26 趙奕帆15勝

對手平均棋力三段 最高六段八段象棋國手趙奕帆，昨天在全國學生象棋團體錦標賽中蒙眼下盲棋，對戰最高棋力六段、平均棋力三段的廿六名棋士，期間他不…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
蔬食✧泡菜蔬菜煎餅
養生餐✧紅麴炒飯
港式✧蠔油炒牛肉
古早味排骨這樣滷！
轉寄

標題：〈北部〉開漳聖王公集結大溪仁和宮 掀分靈爭議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月24日‧星期一‧丁酉年三月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.