〈北部〉3.3％有機蔬菜驗出農藥 將撤認證

2017-04-22

不得再供應營養午餐

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府今年編列二千五百萬元預算推廣有機農業，從去年十月到今年二月底抽查有機蔬菜，在殘餘農藥部分的不合格率為三．三％，標示不合格率為五．六％；農業局長郭承泉昨天在市議會答詢說，雖然農藥殘餘量未超標，但有機蔬菜要求「零檢出」，只要驗出農藥殘留就會移請中央撤銷認證，不得再供應學校營養午餐。

議員促增加抽驗比例

市議員邱素芬、張肇良質詢說，全市的國中、小學營養午餐已全面提供有機蔬菜，有機蔬菜驗出殘餘農藥，已威脅學生健康，要求農業局加強稽查並督導菜農的田邊管理；市議員李家興、劉勝全說，桃園市有機蔬菜種植面積達二六○公頃，桃園市有二五八所市立國中小，每年只抽驗五百件的比例太低，要求增加抽驗比例。

市議員萬美玲、黃景熙表示，市府每年採購大批有機蔬菜作為學生營養午餐，要定期檢驗並公告結果，為學生健康把關，也讓市民吃得安心。

農業局去年十月到今年二月針對有機蔬菜進行抽查，農藥殘餘抽查六十件，有二件不合格，不合格率三．三％，抽查標示一六○件，不合格九件，不合率為五．六％；農務科科長胡淑芬說，每年有機蔬菜農藥殘餘檢測五百件，採逐月分梯檢驗，因為有機蔬菜要求農藥零檢出，只要驗出農藥就會移請中央撤銷認證，並列為國中小營養午餐的拒絕往來戶。